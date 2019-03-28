Чт, 28.03.2019
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Фото: сладкое предложение в модном районе Таллинна

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ФОТО: KV.EE

В Каламая ждет не дождется нового собственника симпатичная трехкомнатная квартира, рассказывает портал Kodustiil. 

В квартире площадью 76 квадратных метров хороший ремонт и удобная планировка. Состоит квартира из кухни-гостиной, двух спален и изолированного санузла. 

ФОТО: KV.EE

Дом, в котором находится квартира, построен в 2012 году. В квартире сделан ремонт с использованием высококачественных отделочных материалов и современных технологий. 

ФОТО: KV.EE

Новый собственник получит также кладовку и парковочное место. Если появится желание, то можно договориться и о находящейся в квартире мебели.

ФОТО: KV.EE

Подробности и остальные фотографии находятся на странице портала недвижимости KV.EE

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