Мбаппе предложили зарплату Месси

По данным championat.com, парижский клуб готов платить форварду зарплату в размере более € 40 млн в год, чтобы удержать его от перехода в мадридский «Реал». Такую зарплату сейчас получает нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Кроме того, «ПСЖ» намерен подписать новый контракт с нападающим Неймаром с улучшенными финансовыми условиями.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти в «Реал» летом 2020 года.