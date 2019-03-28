Чт, 28.03.2019
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  • Полиция предупреждает о мошеннике: поведение странное и нелогичное

Полиция предупреждает о мошеннике: поведение странное и нелогичное
А дайте банку для мочи! Ну, а теперь расплатитесь за гадание!

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Деньги.

ФОТО: Sille Annuk

Участковый полицейский Тартумаа Яана Тооде предупреждает людей о мужчине низкого роста в ярко-синей куртке, который пытается мошенническим путем завладеть деньгами жителей Эльва, пишет Tartu Postimees.

Вчера в полицию поступила информация, что мужчина, на вид которому около 30 лет, стучится в двери жителей Эльва и просит выйти к нему пожилую женщину, имя которой он якобы не помнит. Кроме того, он просит дать ему банку для мочи, и когда владелица квартиры уходит ее искать, наглец проходит в комнату и начинает рыться в ее вещах. После этого он просит деньги за предполагаемое гадание.

Тооде просит жителей Эльва рассказать своим пожилым родственникам, как надо себя вести в подобной ситуации. «Если столкнетесь с этим молодым мужчиной, попросите его уйти. Не впускайте его в свой дом, в то же время постарайтесь запомнить его внешность (одежду, татуировки, прически, бороду и т.д.) и при первой возможности позвонить по номеру 112, чтобы у полиции была возможность отреагировать и установить личность этого человека», - добавила она.

Всех, кто имел дело с описанным выше человеком или располагает важной информацией он нем, полиция просит оставлять сообщения по адресу электронной почты jaana.toode@politsei.ee. 

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