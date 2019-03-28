В Москве снесли замаскированную под дерево постройку

Постройка использовалась в качестве гостиницы и располагалась среди садовых и огородных товариществ. Разрешения на строительство необычного отеля не было.

На участке, где функционировала гостиница, предполагалось только осуществление рекреационной деятельности. Земля под строительство гостиницы не предоставлялась. Самострой ликвидирован, земельный участок освобожден.

Гостиницы на деревьях есть практически в каждой стране мира. В 2017-м самым популярным у туристов отелем, находящимся в лесу, был признан Silky Oaks Lodge. Здания гостиницы расположены на колоннах среди деревьев в штате Квинсленд на северо-востоке Австралии, в них оборудовано 40 номеров.