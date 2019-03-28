Урок: у генсека «Отечества» накопилось бы на пенсию 40 средних зарплат

В качестве аргумента в пользу отмены ступени Сибуль привел пример, что его собственная зарплата в конце 90-х составляла 3800 крон, и, по его оценке, у него не было бы смысла ежемесячно откладывать от этого два процента.

Недавно подписавший публичный призыв в поддержку II ступени руководитель Praxis Тармо Юристо помог Сибулю с расчетами на своей страничке в Facebook и указал на то, что на пенсионном счете Сибуля накопилась бы средняя зарплата примерно за 40 месяцев, т.е. средняя пенсия за 120 месяцев.

«Если взять за точку отсчета 1999 год и предположить, что зарплата Прийта постепенно росла до 2011 года, когда он стал членом Рийгикогу (с этого момента его зарплата стала публичной), то при откладывании 2% и производительности 4% он сам сумел бы за это время накопить около 17 500 евро», - подсчитал Юристо.

«Если бы в течение того же времени он мог вкладывать свои сбережения во вторую ступень (которая, на самом деле, начала работать с 2002 года, но возьмем для сравнения эту предпосылку), то вместе с государственным вкладом на сегодняшний день у него было бы накоплено около 52 000 евро», - добавил Юристо.

В то же время он признал, что эти расчеты неточны, но для сравнения масштабов вполне годятся. «Это альтернативы тому варианту, при котором Прийт получил бы на руки эти 2% (которые в 1999 году при его зарплате составляли бы 76 крон или 5 евро в сегодняшней валюте) и предположительно потратил бы их на возврат своих SMS-кредитов», - написал Юристо.

52 000 евро – это примерно 40 эстонских средних зарплат и 120 средних пенсий. Сибулю до пенсии копить еще почти четверть века. Вчерашние дебаты сопровождала бурная реакция в социальных сетях, поскольку озвучивавший позиции «Отечества» Прийт Сибуль признал, что у них нет ни одного исследования о том, что повлекла бы за собой отмена второй ступени. «Сибуль не смог указать ни на один анализ, который поддержал бы разумность отмены II ступени. Так структурные реформы не проводятся», - написал в Twitter экономический аналитик Каспар Оя.