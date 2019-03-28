Прокурор потребовал приговорить Дикаева к 12 годам тюрьмы

Верте заявил в ходе судебных прений, что вина 53-летнего Дикаева доказана и его следует приговорить к 12 годам тюрьмы.

Верте потребовал для обвиняемых в принадлежности к группировке Сергея Джавакяна (46), Танеля Манделькорна (36), Григория Богатого (39), Виталия Каэра (32), Эдуарда Олейника (51), Дмитрия Сидоренко (47) и Евгения Подолинского (39) тюремных сроков от шести лет и шести месяцев до 13 лет.

Судебные прения по этому делу начались на прошлой неделе и завершились выступлением обвинения в среду вечером. Адвокаты выступят с защитительными речами на заседании 1 апреля.

Летом 2017 года некоторым из членов группировки были вынесены приговоры по договоренности сторон. Суд из соображений целесообразности прекратил делопроизводство в отношении обвиняемого в содействии уклонению от уплаты налогов Андрея Ермолаева, поскольку он уже отбывает восьмилетний тюремный срок.

Госпрокуратура передала в суд дела 18 человек, большая часть которых обвинялась в принадлежности к группировке Дикаева.

На начавшемся осенью 2016 года процессе Дикаев заявил, что не признает себя виновным в управлении преступной группировкой, но частично признает себя виновным в применении физического насилия.

Согласно ранее предъявленному обвинению, руководимая Дикаевым преступная организация финансировала свою деятельность при помощи различных экономических и имущественных преступлений.

В том числе ее члены совершали мошенничества с НСО, которыми причинили республикам Латвии и Литве ущерб в сотни тысяч евро. По данным предварительного следствия, организация также финансировалась при помощи совершенных в Эстонии мошенничеств, в которые вовлекали людей, соглашавшихся за плату оформить на свое имя кредитные и лизинговые договоры. В результате в распоряжение организации поступали техника и наличные деньги.

Обвинение также включает физическое насилие, самовольный взлом, присвоение имущества, подделку документов и их использование, незаконное обращение с глушителем огнестрельного оружия, обращение с крупной партией наркотиков и нарушения ПДД.

Пятеро человек, не состоявших в организации, обвиняются в том, что они своей деятельностью способствовали совершению различных преступлений ее членами.

По словам госпрокурора Вахура Верте, собранные в ходе следствия данные позволяют заявить, что преступная организация обладала устойчивой структурой и четкой иерархией и что ее цель заключалась в совершении различных преступлений в тени строгой конспирации. «По данным следствия, организация заботилась о своих членх, финансировала их и при необходимости обеспечивала жильем. В то же время, за неповиновение или невыполнение распоряжений членов организации подвергали физическому наказанию, причем они терпели наказания без сопротивления», - сказал Верте.

По словам Аго Лейса из бюро организованной преступности центральной уголовной полиции, следствие по уголовному делу длилось более трех лет. «За это время пришлось отдельно вырисовать конкретные роль и деятельность каждого члена преступной организации. Для подтверждения различных уголовных действий по одному собирали доказательства, каждое доказательство анализировалось. В рамках расследования налогового преступления мы тесно сотрудничали с официальными властями Латвии и Литвы, все это потребовало времени», - пояснил Лейс.

Бюро организованной преступности центральной уголовной полиции задержало большую часть членов организации в апреле и июне 2015 года. Дикаев был задержан в конце июня 2015 года, 1 июля Харьюский уездный суд санкционировал его арест.

Уголовное следствие стартовало в конце 2012 года, его провела центральная уголовная полиция под руководством госпрокуратуры.

Дикаев, уже десятилетиями находящийся в орбите внимания уголовной полиции, неоднократно представал перед судом, но избегал тяжких обвинений.