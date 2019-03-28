Десятки человек оказались в западне партии, в которую никогда не вступали

Как оказалось, выйти из партии - конечно, простая процедура, для которой достаточно авторизоваться с помощью ИД-карты и нажать пару кнопок на клавиатуре. Однако история принадлежности к партии останется доступной для всеобщего обозрения: с такого-то по такое-то число человек был в составе EKRE, пишет Pärnu Postimees.

В упомянутом случае люди в законном смысле в партию не вступали. Людей, которые когда-то, будучи несовершеннолетними, входили в молодежное крыло Народного союза Эстонии (EKRE - преемница Народного союза, всех членов Народного союза внесли затем в новую партию), годы спустя внесли в новую партию. Закон о партиях предусматривает и предусматривал в то время, что в партию можно вступать только с 18 лет на основании письменного заявления. Все указывает на то, что молодые члены партии были внесены в список партии самовольно и в обход закона.

В феврале советник общественно-правовой службы Министерства юстиции Марико Йыэорг-Юрченко подтвердил, что, какое бы заявление ни делал молодой человек, будучи несовершеннолетним, по достижении 18 лет он вновь должен подать заявление о вступлении в партию. Однако таких заявлений не существует.

Некоторые "лжепартийцы" (репортер связалась с десятью из них) сразу вышли из партии, как только узнали о своей принадлежности. Некоторые этого не сделали, потому что не понимают, как можно откуда-то выйти, если ты туда не вступал. Они считают, что их внесение в список следует аннулировать. У некоторых не было такой возможности, например, в том случае, если они живут за границей. А те, кто вышли, возмущены тем, что их имя по-прежнему связано с партией и доступно для всеобщего обозрения. Например, один человек, пожелавший остаться анонимным, отметил, что его работа связана с борьбой против изменений климата, и это абсолютно противоречит взглядам EKRE. "Было бы стыдно, если бы кто-то из коллег или кто-то другой из моей сферы подошел бы ко мне после конференции и спросил, как же это я говорю об изменении климата и при этом вхожу в EKRE", - отметил источник.

Списки партий выставлены на всеобщее обозрение в интернете, в соответствии с законами о партиях и о публичной информации. ФОТО: Pärnu Postimees