Чт, 28.03.2019
Я встречался с Мартом Хельме – что бы он ни говорил на публике, он не любит русских. Абдул Тюрей

YouTube удалил выпуски программ Леонида Парфенова и Юрия Дудя

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Юрий Дудь.

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы «Намедни» Леонида Парфенова и интервью Юрия Дудя с бывшим актером Comedy club Таиром Мамедовым. Помощник Парфенова подтвердил, что это связано с новыми правилами YouTube, касающимися рекламы.

Ролик Парфенова был опубликован 18 марта, а Дудя - 20 марта. Сейчас на месте выпуска «Намедни» - пояснение видеохостинга: «Видео удалено за нарушение условий YouTube».

Причина удаления видео не указывается.

«Мы подали апелляцию и ждем начала переговоров. Думаю, что в течение пары дней все решится», - сказал ТАСС продюсер «Намедни» Илья Овчаренко, отметив, что ролик не нарушал прав сообщества.

В первом выпуске возобновленной Парфеновым авторской программы «Намедни», которая когда-то выходила на канале НТВ, шла речь о 1946 годе в истории Советского Союза.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ