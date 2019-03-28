YouTube удалил выпуски программ Леонида Парфенова и Юрия Дудя

Ролик Парфенова был опубликован 18 марта, а Дудя - 20 марта. Сейчас на месте выпуска «Намедни» - пояснение видеохостинга: «Видео удалено за нарушение условий YouTube».
Причина удаления видео не указывается.
«Мы подали апелляцию и ждем начала переговоров. Думаю, что в течение пары дней все решится», - сказал
ТАСС продюсер «Намедни» Илья Овчаренко, отметив, что ролик не нарушал прав сообщества.
В первом выпуске возобновленной Парфеновым авторской программы «Намедни», которая когда-то выходила на канале НТВ, шла речь о 1946 годе в истории Советского Союза.
В интервью Дудю Мамедов рассказывал о своем отъезде из России и жизни в США.
Как отмечает телеграм-канал «Жизнь YouTube», видео могли быть удалены из-за ужесточения требований к размещению рекламы в роликах. Видеохостинг просит авторов предупреждать о содержании в видео рекламы, включая в настройках канала отображение пометки «в ролике есть реклама или продакт-плейсмент».
В Google отказались комментировать причину удаления программ Парфеонова и Дудя. «Мы не комментируем отдельные случаи, можем лишь напомнить, что весь контент, загружаемый на YouTube, должен следовать правилам сообщества и местному законодательству», - сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
Помощник Парфенова Табриз Шахиди в разговоре с изданием РБК заявил, что видео с YouTube-канала Парфенова Parfenon не удалено, а только скрыто. Он подтвердил версию о том, что это связано с новыми правилами YouTube, согласно которым в настройках видео необходимо предупреждать о наличии рекламы, интегрированной внутри программ.
Шахиди добавил, что к вечеру четверга необходимые исправления будут внесены, а доступ к видео восстановится.
Оба журналиста также публиковали видео в соцсети «ВКонтакте». Там ролики можно посмотреть и сейчас.