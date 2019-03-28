Уволен руководитель Swedbank

Сегодня утром совет Swedbank принял решение отозвать с занимаемой должности руководителя банка Биргитте Боннесен. На том же заседании совет назначил новым исполнительным директором Андерса Карлссона.

«Развитие событий последних дней оказало огромное давление на банк. Поэтому совет решил освободить от занимаемой должности Биргитте Боннесен», - сказал председатель совета Ларс Идемарк.

Он добавил, что Боннесен за три года работы внесла большой вклад в развитие банка, создав ведущий дигитальный банк.

Однако Боннесен не уйдет с пустыми руками – ее выходное пособие составит целых 21,5 миллиона шведских крон, то есть около 2,1 миллиона евро, пишут СМИ Швеции.

Что будет в Эстонии?

«Я сейчас ничего не могу сказать, мы получили информацию в то же время, что и вы, то есть через биржевое сообщение»,- сказал эстонский руководитель Swedbank Роберт Китт. Он добавил, что после информационного дня, конечно, пройдет общее собрание акционеров. На вопрос, нет ли новостей о постах эстонских членов правления и самого Китта, он ответил, что ответить не может.

Предположительно, трое крупнейших акционеров - Folksam, Alecta и AMF – были против того, чтобы Боннесен оставалась на своей должности, потребовав ее увольнения во вторник на заседании собственников. Руководитель шведского пенсионного фонда AMF Йохан Сидемарк объяснил решение тем, что хотя никто виновным не признан, имеются очень серьезные подозрения, поэтому было бы безответственно, если прежний руководитель банка останется на своем месте, пишет FT.

Вчера в главной конторе Swedbank прошли обыски, после чего шведское бюро по борьбе с экономическими преступлениями сообщило, что банк кроме разглашения внутренней информации подозревают в крупномасштабном мошенничестве.

27 февраля генеральный директор Департамента расследования экономических преступлений Швеции Томас Лангрот сообщил, что решил инициировать в отношении Swedbank предварительное расследование в связи с разглашением внутренней информации без разрешения: «Я инициировал предварительное расследование, поскольку у нас есть основания считать, что 15 крупнейшим акционерам передали внутреннюю информацию до того, как эта история вышла на SVT».

Теперь следствие расширено, как в плане предполагаемого периода, так и в плане подозрений. А именно, банк подозревают в крупномасштабном мошенничестве. В ходе следствия прокурор и Департамент финансовых рынков изучаются биржевые и пресс-сообщения, опубликованные в период с 23 октября 2018 года по 20 февраля 2019 года.

«Собранная информация показывает, что Swedbank давал вводящую в заблуждение информацию как общественности, так и бирже о том, что банк знал о подозрениях в отмывании денег в Swedbank и странах Балтии», - сказал Лангрот. Идущее следствие покажет, идет ли речь о мошенничестве, и кто должен нести за это ответственность.

Бюро по борьбе с экономическими преступлениями подчеркивает, что их расследование не касается возможного отмывания денег, речь идет только о введении биржи и общественности в заблуждение, а также опубликования внутренней информации без разрешения.

Торговля акциями Swedbank остановлена

После того, как стало известно об увольнении Боннесен, Стокгольмская биржа остановила торги акциями банка.

Акции банка из-за прежних подозрений в участии в отмывании денег уже упали на 26,8 процента, в среду торги были закрыты, когда акция банка стоила 154,15 шведкой кроны, то есть банк потерял в своей ценности 6,15 миллиарда евро.