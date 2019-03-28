Сульшер утвержден главным тренером "Манчестер Юнайтед"

46-летний специалист возглавил английскую команду в декабре, его контракт был рассчитан до конца сезона.

Новое соглашение норвежца с «Юнайтед» заключено на три года.

После назначения Сульшера, который сменил в «МЮ» Жозе Моуринью, команда провела 19 матчей, одержала 14 побед, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.

«Красные дьяволы» обыграли «ПСЖ» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов и вышли в четвертьфинал, но выбыли из Кубка Англии, уступив в 1/4 финала «Вулверхэмптону».

«С первого же дня, как я сюда приехал, я чувствовал себя как дома в этом особенном клубе. Для меня было честью играть за «Манчестер Юнайтед», а позже начать здесь тренерскую карьеру.

Последние несколько месяцев были потрясающим опытом, и я хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и сотрудников за проделанную работу.

Я всегда мечтал об этой работе и несказанно рад получить возможность руководить командой в долгосрочной перспективе.

Надеюсь, смогу регулярно добиваться здесь успеха ради наших невероятных болельщиков», – сказал Сульшер.