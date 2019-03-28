Ikea показала умную колонку Symfonisk, созданную совместно с Sonos

Компания Ikea скоро планирует представить умную колонку Symfonisk, созданную совместно с Sonos. Анонс намечен на 9 апреля, а пока производитель опубликовал изображения новинки.
Как видно на иллюстрациях, колонку можно будет размещать горизонтально или вертикально, подвесив на стену или поставив на полку, пишет ixbt.com.
Технические характеристики устройства пока неизвестны. Также неясно, сколько оно будет стоить. Ранее Ikea и Sonos говорили, что новые колонки будут продаваться по доступной цене, но это понятие относительное. В качестве ориентира можно принять стоимость самой дешевой модели из ассортимента Sonos. Колонка Play:1 сейчас продается за 140 евро. Ожидается, что продажи Ikea Symfonisk начнутся в августе.