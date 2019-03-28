Чт, 28.03.2019
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Ikea показала умную колонку Symfonisk, созданную совместно с Sonos

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IKEA

ФОТО: HEINZ-PETER BADER / REUTERS

Компания Ikea скоро планирует представить умную колонку Symfonisk, созданную совместно с Sonos. Анонс намечен на 9 апреля, а пока производитель опубликовал изображения новинки.

Ikea показала умную колонку Symfonisk, созданную совместно с Sonos
 

Как видно на иллюстрациях, колонку можно будет размещать горизонтально или вертикально, подвесив на стену или поставив на полку, пишет ixbt.com.

Ikea показала умную колонку Symfonisk, созданную совместно с Sonos
 

Технические характеристики устройства пока неизвестны. Также неясно, сколько оно будет стоить. Ранее Ikea и Sonos говорили, что новые колонки будут продаваться по доступной цене, но это понятие относительное. В качестве ориентира можно принять стоимость самой дешевой модели из ассортимента Sonos. Колонка Play:1 сейчас продается за 140 евро. Ожидается, что продажи Ikea Symfonisk начнутся в августе.

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