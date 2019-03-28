Ikea показала умную колонку Symfonisk, созданную совместно с Sonos

Как видно на иллюстрациях, колонку можно будет размещать горизонтально или вертикально, подвесив на стену или поставив на полку, пишет ixbt.com .

Технические характеристики устройства пока неизвестны. Также неясно, сколько оно будет стоить. Ранее Ikea и Sonos говорили, что новые колонки будут продаваться по доступной цене, но это понятие относительное. В качестве ориентира можно принять стоимость самой дешевой модели из ассортимента Sonos. Колонка Play:1 сейчас продается за 140 евро. Ожидается, что продажи Ikea Symfonisk начнутся в августе.