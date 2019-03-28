Установлена причина аварии на круизном лайнере Viking Sky

Двигатели норвежского круизного лайнера Viking Sky, который потерпел бедствие у берегов Норвегии 23 марта, прервали свою работу во время бури. Причина - низкий уровень смазочного масла.
Об этом заявили представители морского управления Норвегии. В сообщении также было указано, что, несмотря на то, что уровень смазочного масла был в рамках установленных пределов, он был достаточно низким.
Галерея: Авария на лайнере Viking Sky
Напомним, что Viking Sky потерпел бедствие у берегов Норвегии 23 марта. С помощью вертолетов с судна на берег доставили примерно 460 из 1373 человек, находившихся на борту. 17 эвакуированных доставлены в больницу.
Эвакуация людей с судна была приостановлена по решению капитана.
Позже после многочасовой буксировки Viking Sky достиг порта в Молде.
На пароме произошла поломка двигателя, судно оказалось во власти шторма. С парома, вставшего на якорь неподалеку от Трондхейма, отправили сигнал бедствия и призыв о помощи.
Лайнер направлялся в Ставангер. По данным портала Maritime Bulletin, лайнер был построен в 2017 году.
Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого в субботу отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат потраченные на путешествие деньги, а также приглашение на новый круиз в качестве компенсации.