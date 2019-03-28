Марина Кальюранд: момент истины для русскоязычных центристов все ближе

Причиной тому – переговоры между Центристской партией, "Отечеством" и EKRE. То, что "Отечество" нашло с EKRE общий язык и хочет быть с этой партией в правительстве – не удивляет. Ведь "Отечество" в последнее время все больше похоже на EKRE и заигрывает с ней. Председатель партии Хелир-Вальдор Сеэдер отмалчивается каждый раз, когда EKRE брызжет злобой и сеет раздор.

Изумляет поведение возглавляемой Ратасом Центристской партии, начавшей переговоры с EKRE. Давайте вспомним, что EKRE говорила о русскоязычных людях, защитницей которых Центристская партия всегда себя называла. А теперь Юри Ратас сидит за одним столом с Мартом Хельме и делает все от него зависящее, чтобы остаться премьер-министром и привести EKRE в правительство. Надежды на то, что EKRE изменит свою риторику и станет «более нормальной» партией, оказались наивным самообманом. За последнюю неделю, пожалуй, не было и дня, чтобы Ратас, Симсон или кто-то другой не был вынужден извиняться или оправдываться за EKRE или из-за EKRE. Будь то оскорбления EKRE в адрес гинекологов за то, что те якобы нарушают клятву Гиппократа, или же фактическое разжигание массовых беспорядков.

Юри Ратас объясняет свои действия тем, что, находясь в правительстве, центристы смогут выполнить данные избирателям обещания. Понятно, что партия заинтересована в выполнении своих обещаний, но вопрос – какой ценой. Как можно защищать права русскоязычных и одновременно быть в коалиции с EKRE? Напомню, что избранный в Рийгикогу от этой партии политик Урмас Рейтельманн назвал живущих в Эстонии русских «паразитирующими тиблами». Как можно говорить об улучшении врачебной помощи, если партнер по коалиционным переговорам – EKRE – называет гинекологов «детоубийцами». Извиняться – хороший тон, но в какой-то момент принесение извинений может стать уже настолько обыденным, что это уже никто не будет воспринимать всерьез. Тем более, что EKRE вообще все равно, извиняется кто-то за них или нет. Они свою риторику и свое поведение не меняют. И последние недели лишь доказательство этому.

Избиратели Центристской партии и "Отечества" разочарованы. Уровень поддержки обеих партий в последние недели снижается. Причем Центристская партия больше всего потеряла поддержку среди русскоязычных жителей. Люди – не дураки. Они видят и слышат, что говорят политики, и не мирятся с этим. Не спасает даже спектакль, который устраивают избранные в парламент русскоязычные центристы. На словах они высказывают свою озабоченность, а на деле сидят за одним столом с EKRE. Михаил Кылварт говорит о своем желании сохранить целостность Центристской партии и не позволить партии разделиться на эстонское и русское крыло. Беспокойство Кылварта о единстве понятно, но какой ценой? Ценой обмана своих избирателей? Ценой отказа от своих ценностей?