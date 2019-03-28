Чт, 28.03.2019
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МИД РФ: сотрудничество России с Венесуэлой никому не угрожает и не меняет баланс сил в регионе

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Мария Захарова.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Россия, сотрудничая с Венесуэлой, не меняет баланс сил в регионе, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия не меняет баланса сил в регионе, Россия никому не угрожает, в отличие от граждан в Вашингтоне, чьи заявления я только что процитировала", - сказала Захарова, комментируя сделанные накануне заявление президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.

Д.Трамп ранее в среду призвал Россию уйти из Венесуэлы.

По данным СМИ, Дональд Трамп также присоединился к прозвучавшему ранее призыву к России со стороны вице-президента Майка Пенса прекратить поддержку президента Николаса Мадуро.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщило, что два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в эти выходные в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами. По его словам, российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.

В свою очередь Пенс в среду назвал присутствие российских военных на территории Венесуэлы провокацией, сообщает агентство Bloomberg. "Вице-президент Майк Пенс призвал российского президента Владимира Путина прекратить переговоры с Николасом Мадуро и заявил, что действия российских военных были нежелательной провокацией", - пишет агентство.

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