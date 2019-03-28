МИД РФ: сотрудничество России с Венесуэлой никому не угрожает и не меняет баланс сил в регионе

"Россия не меняет баланса сил в регионе, Россия никому не угрожает, в отличие от граждан в Вашингтоне, чьи заявления я только что процитировала", - сказала Захарова, комментируя сделанные накануне заявление президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.

Д.Трамп ранее в среду призвал Россию уйти из Венесуэлы.

По данным СМИ, Дональд Трамп также присоединился к прозвучавшему ранее призыву к России со стороны вице-президента Майка Пенса прекратить поддержку президента Николаса Мадуро.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщило, что два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в эти выходные в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами. По его словам, российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.