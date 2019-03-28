Чт, 28.03.2019
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В Таллинне стартует сезон дорожного ремонта

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Асфальтирование.

ФОТО: Arvo Meeks

В пятницу, 29 марта, в 13:00 на улице Лаагна в Таллинне состоится открытие нового сезона асфальтирования.

Как сообщает Раэпресс, погодные условия позволяют с завтрашнего дня запустить завод по выпуску асфальтобетонной смеси. Первые тонны этой смеси будут выложены на улицу Лаагна на участке от виадука Палласти до улицы Гонсиори.

До 15 мая ремонт в первую очередь будет проводиться на магистралях и улицах, по которым движется общественный транспорт.

На этой неделе ремонт дорог будет осуществлен на Лаагна-теэ, Нарвском шоссе, Смуули-теэ, Мустакиви-теэ и на улице Вана-Куули.

Согласно первоначальным планам, на первом этапе дороги будут ремонтировать также на бульварах Сыпрузе и Вабадузе, а также на Петербури-теэ.

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