В Таллинне стартует сезон дорожного ремонта

В пятницу, 29 марта, в 13:00 на улице Лаагна в Таллинне состоится открытие нового сезона асфальтирования.
Как сообщает Раэпресс, погодные условия позволяют с завтрашнего дня запустить завод по выпуску асфальтобетонной смеси. Первые тонны этой смеси будут выложены на улицу Лаагна на участке от виадука Палласти до улицы Гонсиори.
До 15 мая ремонт в первую очередь будет проводиться на магистралях и улицах, по которым движется общественный транспорт.
На этой неделе ремонт дорог будет осуществлен на Лаагна-теэ, Нарвском шоссе, Смуули-теэ, Мустакиви-теэ и на улице Вана-Куули.
Согласно первоначальным планам, на первом этапе дороги будут ремонтировать также на бульварах Сыпрузе и Вабадузе, а также на Петербури-теэ.