Какой ремонт можно сделать с бюджетом 3 000, 10 000 и 15 000 евро?

В качестве примера выбрана стандартная одно/двухкомнатная квартира серийного проекта, которая ремонтировалась десять лет назад. Что можно сделать в этой квартире с тремя разными бюджетами и на разных площадях, рассказывает латвийский дизайнер интерьера Инесе Оболевича, создательница студии дизайна интерьера DOMA.

3 000 евро

ФОТО: KV.EE

СТЕНЫ. Если они неровные, самым подходящим вариантом станет поклейка новых обоев, а если ровные - можно выбрать и покраску водостойкой краской.

ПОЛЫ. Чтобы сменить полы, бюджет мал, однако всегда можно сменить ковры. Если выбрать ковры, стоит обратить внимание на то, чтобы тон соответствовал запланированному концепту интерьера.

ФАКТОР ДИВАНА. Идеально, если в гостиной можно заменить диван, который придает помещению свежее дыхание, потому что именно диван считается центральной точкой в комнате. Однако стоит помнить, что стоимость дивана может значительно уменьшить бюджет. Поэтому, если покупка нового дивана невозможна, можно просто сменить диванные подушки на новые. Также стоит принимать во внимание, что в таком случае общий стиль комнаты будет диктовать именно диван, его цвет и стиль.

ОСВЕЩЕНИЕ. Определенно необходимо поменять старое освещение - обычно это одни из самых больших расходов, которые, конечно, зависят от количества светильников. В этом вопросе отлично подойдет новичок на рынке Латвии - IKEA, которая предлагает симпатичные альтернативные решения дорогим дизайнерским вариантам.

ФОТОАКЦЕНТЫ. Так как в рамках такого маленького бюджета большую часть придется уделить главным позициям, на элементы дизайна остается немного. Дизайнер интерьера советует на стены повесить фотографии в красивых классических черных или белых рамах, что освежит помещение и не будет дорого стоить.

ЭКОНОМИЧНЫЕ, НО СИМПАТИЧНЫЕ ЖАЛЮЗИ. Последняя вещь, которую можно включить в бюджет, это жалюзи. Расходы на жалюзи меньше, чем на портьеры, которые, как известно, стоят дорого.

10 000 евро

ФОТО: KV.EE

СТЕНЫ. Можно выровнять стены и покрасить их в любой тон, какой кому больше нравится. Такое решение удобно в перспективе, когда снова захочется сменить интерьер - стены можно снова перекрасить, к тому же за ними проще ухаживать.

ПОЛ. Возможно сменить напольное покрытие - с таким бюджетом можно подумать и о натуральном паркете.

ПЛИТКА В ВАННОЙ КОМНАТЕ. Обустраивая ванную комнату, самое большое внимание необходимо уделить качеству напольной плитки и мастеру, который ее положит. Сантехнику можно подыскать, какую душа пожелает, так как есть множество бюджетных вариантов.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОБ ОКНАХ. Если в квартире не поменяны или не утеплены окна, то в этот бюджет можно включить их замену. То же самое касается смены радиаторов, так как часто старые радиаторы свои функции уже хорошо не выполняют.