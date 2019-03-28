Какой ремонт можно сделать с бюджетом 3 000, 10 000 и 15 000 евро?

Понятно, что никто еще не отменял правило "чем больше средств, тем масштабнее ремонт", однако, обозначая правильные приоритеты и составляя реальный список желаний, и за 3 000 евро можно сделать достаточно много, чтобы после ремонта ощутить реальные улучшения и чувство удовлетворенности. В конце концов настоящее искусство - добиться максимального эффекта при минимальных ресурсах, пишет city24.lv.
В качестве примера выбрана стандартная одно/двухкомнатная квартира серийного проекта, которая ремонтировалась десять лет назад. Что можно сделать в этой квартире с тремя разными бюджетами и на разных площадях, рассказывает латвийский дизайнер интерьера Инесе Оболевича, создательница студии дизайна интерьера DOMA.
3 000 евро
СТЕНЫ. Если они неровные, самым подходящим вариантом станет поклейка новых обоев, а если ровные - можно выбрать и покраску водостойкой краской.
ПОЛЫ. Чтобы сменить полы, бюджет мал, однако всегда можно сменить ковры. Если выбрать ковры, стоит обратить внимание на то, чтобы тон соответствовал запланированному концепту интерьера.
ФАКТОР ДИВАНА. Идеально, если в гостиной можно заменить диван, который придает помещению свежее дыхание, потому что именно диван считается центральной точкой в комнате. Однако стоит помнить, что стоимость дивана может значительно уменьшить бюджет. Поэтому, если покупка нового дивана невозможна, можно просто сменить диванные подушки на новые. Также стоит принимать во внимание, что в таком случае общий стиль комнаты будет диктовать именно диван, его цвет и стиль.
ОСВЕЩЕНИЕ. Определенно необходимо поменять старое освещение - обычно это одни из самых больших расходов, которые, конечно, зависят от количества светильников. В этом вопросе отлично подойдет новичок на рынке Латвии - IKEA, которая предлагает симпатичные альтернативные решения дорогим дизайнерским вариантам.
ФОТОАКЦЕНТЫ. Так как в рамках такого маленького бюджета большую часть придется уделить главным позициям, на элементы дизайна остается немного. Дизайнер интерьера советует на стены повесить фотографии в красивых классических черных или белых рамах, что освежит помещение и не будет дорого стоить.
ЭКОНОМИЧНЫЕ, НО СИМПАТИЧНЫЕ ЖАЛЮЗИ. Последняя вещь, которую можно включить в бюджет, это жалюзи. Расходы на жалюзи меньше, чем на портьеры, которые, как известно, стоят дорого.
10 000 евро
СТЕНЫ. Можно выровнять стены и покрасить их в любой тон, какой кому больше нравится. Такое решение удобно в перспективе, когда снова захочется сменить интерьер - стены можно снова перекрасить, к тому же за ними проще ухаживать.
ПОЛ. Возможно сменить напольное покрытие - с таким бюджетом можно подумать и о натуральном паркете.
ПЛИТКА В ВАННОЙ КОМНАТЕ. Обустраивая ванную комнату, самое большое внимание необходимо уделить качеству напольной плитки и мастеру, который ее положит. Сантехнику можно подыскать, какую душа пожелает, так как есть множество бюджетных вариантов.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОБ ОКНАХ. Если в квартире не поменяны или не утеплены окна, то в этот бюджет можно включить их замену. То же самое касается смены радиаторов, так как часто старые радиаторы свои функции уже хорошо не выполняют.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТАВШИЕСЯ ДЕНЬГИ С УМОМ. Оставшуюся часть бюджета стоит потратить на: кровать для спальни и шкаф для одежды, диван для гостиной и полки, занавески или жалюзи. Также на элементы декора: на дорогую картину не хватит, но всегда можно обойтись красивой фотографией в черной или белой раме, которая подходит к любому интерьеру. А также более живым помещение всегда делают комнатные растения.
Для трехкомнатной квартиры возможности немного уменьшаются, так как с увеличением площади увеличивается и расходы на ее обустройство. Практически, можно сделать все то же самое, что и в двухкомнатной квартире, но, скорее всего успешно найдя компромисс между различными решениями. Например, если есть желание вложиться в паркет высокого качества, выравнивание стен можно заменить поклейкой обоев и т.д.
15 000 евро
"Даже если на ремонт выделена такая большая сумма, стоит соблюдать строгую дисциплину, так как отступив от плана, можно легко потратиться на спонтанные покупки или выбрать неподходящие решения. Например, разумно ли покупать картину за 1000 евро? Если за 15 000 евро ремонтируется однокомнатная квартира, то - да, но если жилье более просторное, лучше вложить деньги в качественный паркет, сменить окна, радиаторы и так далее", - говорит дизайнер интерьера.
УМНЫЕ КОМПРОМИССЫ. За такую сумму, правильно сделав акценты и тщательно распланировав, можно полностью отремонтировать одно-двухкомнатную квартиру, а также сделать основательный ремонт в трехкомнатной квартире.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ. Можно вложиться в мебель по индивидуальному заказу, что всегда станет хорошей инвестицией.
УНИКАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА. Также в отведенные 15 000 евро можно включить нечто уникальное и неповторимое, что будет только в вашем доме. В качестве примера дизайнер отмечает панелирование стен - отделка стен панелями из различных материалов. Например, из дерева, ламината, ткани и так далее. Вы создадите оригинальный интерьер, который всегда будет в моде и сделает жилье уникальным.