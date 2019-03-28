Прямая трансляция с обеда лидеров общественного мнения: смотрите, кто пришел

Темой очередного, 19-го обеда лидеров общественного мнения, станет одиночество. С докладом «Одиночество на краю света или история о пауке на стене в мансарде Мыйзакюла» выступит эксперт по безопасности и директор Международного центра оборонных исследований Свен Сакков. Вторым докладчиком станет художник и постановщик Эне-Лийз Семпер, которая выступит с докладом «Общество одиночества».