Украинский боксер Александр Усик отказался от боя с россиянином и чемпионского пояса

«Организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили переходить в тяжелый вес. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом.

Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пускай ребята боксируют, это нормально. Денису – успехов. Всем остальным ребятам, которые будут драться за этот пояс – успехов. Боксируйте, завоевывайте», – сказал Усик.