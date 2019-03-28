Украинский боксер Александр Усик отказался от боя с россиянином и чемпионского пояса

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отказался от пояса WBA из-за перехода в другую весовую категорию, сообщает sports.ru.
«Организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили переходить в тяжелый вес. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом.
Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пускай ребята боксируют, это нормально. Денису – успехов. Всем остальным ребятам, которые будут драться за этот пояс – успехов. Боксируйте, завоевывайте», – сказал Усик.
Таким образом, Усик больше не может считаться абсолютным чемпионом мира, ведь теперь владеет лишь тремя основными поясами в первом тяжелом весе.