Чт, 28.03.2019
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  • Украинский боксер Александр Усик отказался от боя с россиянином и чемпионского пояса

Украинский боксер Александр Усик отказался от боя с россиянином и чемпионского пояса

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Александр Усик.

ФОТО: Evgenya Novozhenina / Sputnik

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отказался от пояса WBA из-за перехода в другую весовую категорию, сообщает sports.ru.

«Организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили переходить в тяжелый вес. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом.

Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пускай ребята боксируют, это нормально. Денису – успехов. Всем остальным ребятам, которые будут драться за этот пояс – успехов. Боксируйте, завоевывайте», – сказал Усик.

Таким образом, Усик больше не может считаться абсолютным чемпионом мира, ведь теперь владеет лишь тремя основными поясами в первом тяжелом весе.

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