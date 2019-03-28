Горевший в прошлом году жилой дом полностью готов

Так же, как и промышленный район Нью-Йорка под названием Трайбека стал одним из наиболее желанных жилых районов в мире, все более популярным становится и квартал Вольта в Таллинне. Бывшее здание завода «Вольта» полностью модернизировано, а квартиры, построенные в бывших заводских цехах, полностью готовы, передает Kodustiil.
Жилое здание Volta Loftid, пострадавшее летом прошлого года от сильного пожара, полностью восстановлено, достроено, и квартиры в нем на 70% проданы. Застройщик квартала - фирма Endover, строители и страховая компания BTA Kindlustus приложили максимальные усилия, чтобы потенциальные жители квартала не отказались от своих намерений приобрести квартирную собственность в этом жилом комплексе.
Новый фасад из кирпича с выразительными эффектными окнами, разделенные на мелкие квадраты и балконы с декоративными металлическими ограждениями придают новому дому подлинную промышленную атмосферу Нью-Йорка.
Благодаря умело подобранным эксклюзивным нюансам и удобствам лофты Вольта станут современным и комфортным местом жительства. На первом этаже пятиэтажного дома достаточно пространства для ресторана премиум-класса, а до жилых помещений можно будет добраться на лифте, пройдя через грандиозное двусветное фойе.
«В оформлении лофтов Вольта учтена необходимость создания особой среды, которая отличалась бы от классического решения. Экспрессивности ей придают громадные стеклянные поверхности от пола до потолка, просторные комнаты и многоуровневая планировка. В то же время сохранен дух старины, который подчеркивают мощные столбы, массивные балки и ребристая структура потолков», - говорит архитектор проекта Янар Блехнер.