Горевший в прошлом году жилой дом полностью готов

Жилое здание Volta Loftid, пострадавшее летом прошлого года от сильного пожара, полностью восстановлено, достроено, и квартиры в нем на 70% проданы. Застройщик квартала - фирма Endover, строители и страховая компания BTA Kindlustus приложили максимальные усилия, чтобы потенциальные жители квартала не отказались от своих намерений приобрести квартирную собственность в этом жилом комплексе.

Новый фасад из кирпича с выразительными эффектными окнами, разделенные на мелкие квадраты и балконы с декоративными металлическими ограждениями придают новому дому подлинную промышленную атмосферу Нью-Йорка.

Вестибюль жилого комплекса Volta Loftid. ФОТО: Endover

Благодаря умело подобранным эксклюзивным нюансам и удобствам лофты Вольта станут современным и комфортным местом жительства. На первом этаже пятиэтажного дома достаточно пространства для ресторана премиум-класса, а до жилых помещений можно будет добраться на лифте, пройдя через грандиозное двусветное фойе.