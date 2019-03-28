Ратас о коррупции в Нарве: Воронова подозревали давно

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас сказал о коррупционном скандале в Нарве, что подозрения в отношении члена правления AS Narva Vesi Алексея Воронова были давно, пишет Postimees.
«Я не считаю правильным, что управление Нарвой связано с персоной, осуществляющей власть с помощью городского предприятия и одновременно являющейся членом горсобрания. Месидж Центристской партии в том, что необходимо поддержать жителей Нарвы и развитие города, чтобы там не могло происходить коррупции», - сказал Ратас, добавив, что он доверяет профессионализму полиции.
Центральная криминальная полиция подозревает Воронова в нарушении требований, предъявляемым к проведению гостендеров, с целью предоставления преимуществ другому фигуранту дела, неоднократном получении и требовании взятки в крупных размерах.
Согласно подозрению, член правления AS Narva Vesi Воронов, используя свое служебное положение, давал своим знакомым преимущества по сравнению с другими участниками тендеров. Он приспосабливал условия конкурса, чтобы они больше подходили его фаворитам, позволял менять предложения в ходе тендера, тем самым гарантируя знакомым победу в тендере. Как член горсобрания Воронов способствовал получению от горуправы Нарвы разрешений на строительство и утверждению проектов. Взамен он получил взяток примерно на 60 000 евро. Вчера суд взял Воронова под стражу сроком на два месяца.