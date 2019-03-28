Ратас о коррупции в Нарве: Воронова подозревали давно

«Я не считаю правильным, что управление Нарвой связано с персоной, осуществляющей власть с помощью городского предприятия и одновременно являющейся членом горсобрания. Месидж Центристской партии в том, что необходимо поддержать жителей Нарвы и развитие города, чтобы там не могло происходить коррупции», - сказал Ратас, добавив, что он доверяет профессионализму полиции.

Центральная криминальная полиция подозревает Воронова в нарушении требований, предъявляемым к проведению гостендеров, с целью предоставления преимуществ другому фигуранту дела, неоднократном получении и требовании взятки в крупных размерах.