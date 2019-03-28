Таллиннский транспортный департамент: сбои в «зеленой волне» светофоров неизбежны

«Зеленая волна» светофоров на бульваре Вабадузе, Сыпрузе и на улице Мустамяэ в Таллинне сбивается, если пешеход нажимает кнопку, чтобы перейти улицу. Как объясняют в Таллиннском транспортном департаменте, такие ситуации неизбежны, поскольку если светофоры настроить только исходя из удобства автомобилистов, время ожидания для пешеходов станет неразумно длинным, передает Rus.ERR.
Руководитель Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа сказал ERR, что вопрос заключается в том, сколько пешеход должен ждать после нажатия кнопки на светофоре. «„Зеленая волна“ сделана для удобства водителей автомобилей, а кнопка на светофоре, чтобы загорелся зеленый свет, сделана для удобства пешеходов», – сказал он, добавив, что если пешеходов мало, установка кнопки всегда является оптимальным решением.
В случае, если настроить зеленый свет для пешеходов на более длительное время, чтобы водители вновь могли попасть в «зеленую волну», то время ожидания водителей будет излишне долгим, что также нецелесообразно.