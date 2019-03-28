Таллиннский транспортный департамент: сбои в «зеленой волне» светофоров неизбежны

Руководитель Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа сказал ERR, что вопрос заключается в том, сколько пешеход должен ждать после нажатия кнопки на светофоре. «„Зеленая волна“ сделана для удобства водителей автомобилей, а кнопка на светофоре, чтобы загорелся зеленый свет, сделана для удобства пешеходов», – сказал он, добавив, что если пешеходов мало, установка кнопки всегда является оптимальным решением.