Нидерланды и Австралия провели с РФ встречу по делу о крушении MH-17

Представители Нидерландов и Австралии обсудили с российской стороной вопросы правовой ответственности Москвы в связи с катастрофой в небе над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Об этом в среду, 27 марта, сообщил глава нидерландского МИД Стеф Блок в послании Генеральным штатам - парламенту страны - в Гааге, пишет DW.com.
То, что соответствующие консультации состоялись, подтвердил ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. "Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер", - цитирует дипломата агентство ТАСС. При этом он отметил, что решение о следующей встрече пока не принято.
"Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на его борту, погибли.
Международная следственная группа в мае 2018 года представила доклад о крушении самолета. Из него следует, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, был доставлен пророссийским сепаратистам с базы 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.
Москва отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера. В Минобороны РФ заверяют, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили Boeing, принадлежала войсковой части в Украине.