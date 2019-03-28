Чт, 28.03.2019
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Нидерланды и Австралия провели с РФ встречу по делу о крушении MH-17

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Останки сбитого в Донбассе "Боинга".

ФОТО: EMMANUEL DUNAND/AFP

Представители Нидерландов и Австралии обсудили с российской стороной вопросы правовой ответственности Москвы в связи с катастрофой в небе над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.

Об этом в среду, 27 марта, сообщил глава нидерландского МИД Стеф Блок в послании Генеральным штатам - парламенту страны - в Гааге, пишет DW.com.

То, что соответствующие консультации состоялись, подтвердил ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. "Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер", - цитирует дипломата агентство ТАСС. При этом он отметил, что решение о следующей встрече пока не принято.

Трагедия рейса MH17

"Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на его борту, погибли.

Международная следственная группа в мае 2018 года представила доклад о крушении самолета. Из него следует, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, был доставлен пророссийским сепаратистам с базы 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.

Москва отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера. В Минобороны РФ заверяют, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили Boeing, принадлежала войсковой части в Украине.

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