Нидерланды и Австралия провели с РФ встречу по делу о крушении MH-17

"Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на его борту, погибли.

Международная следственная группа в мае 2018 года представила доклад о крушении самолета. Из него следует, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, был доставлен пророссийским сепаратистам с базы 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.

Москва отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера. В Минобороны РФ заверяют, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили Boeing, принадлежала войсковой части в Украине.