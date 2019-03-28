Если Ратас отвергнет сотрудничество с реформистами, он станет отрицательной величиной в политике

Поражение – всегда сирота

Помимо всех прочих грехов, Центристской партии сегодня предъявляется еще и такой. По мнению аналитиков, Эстония, особенно в последний год при правительстве во главе с Юри Ратасом, жила не по средствам: в то время, как экономика выросла на 3,9%, правительство сумело увести бюджет в минус на 0,5%.

Упрек, что и говорить, справедливый. Однако так ли плохо правление во главе с Ратасом по сравнению с тем, как правили его предшественники (между прочим, почти вдесятеро дольше)? Дефицит госбюджета не был чем-то из ряда вон выходящим и при правительстве Андруса Ансипа, конец присутствия которого в Доме Стенбока был ознаменован серьезными стагнационными процессами в экономике. Я уже не говорю о набившем оскомину, но от этого не утратившем своего негативного влияния переносе Бронзового солдата. Воздействие этого акта устрашения – как на экономику, так и на морально-психологическое состояние в обществе, и понесенные в результате финансовые и идеологические издержки мы ощущаем до сих пор, и будем ощущать еще долгие десятилетия.

На самом деле эхо этого трагического события во многом определило рост популярности и конечного триумфа Народной консервативной партии. Постепенно накапливавшиеся в обществе ультраправые настроения, получившие мощный стимул весной 2007 года, привели к радикализации значительной части электората. Это произошло не вдруг, но нынешней весной количественные изменения перешли, наконец, в качественные.

Таким образом, категорический отказ реформистов иметь дело с EKRE, среди прочего, на мой взгляд, является еще и попыткой хотя бы частично исправить допущенную ошибку, загнать в бутылку джинна, которого они сами же и выпустили. Лидеры и активисты партии Эстония 200 могут спать спокойно: секрет успеха народных консерваторов – вовсе не в проигрыше их партии-неофита. Скорее уж наоборот.

При этом отнюдь не стоит переоценивать этот самый успех. На самом деле триумф EKRE, прочно зафиксировавшийся в массовом сознании, в избыточной степени является плодом мощной и предельно агрессивной пиар-кампании, проводимой обоими Хельме. Если же обратиться к цифровым итогам выборов, то мы убедимся, что голоса ста тысяч избирателей, проголосовавших за их партию, которыми лидеры размахивают как хоругвями, – это только одна пятая всего электората. То есть четверо (!) из пяти, пришедших к избирательным урнам, проголосовали против EKRE.

Имея веры хоть на горчичное зерно…

После очередного жеста доброй воли со стороны Каи Каллас в канцелярии ЦПЭ выразили сомнения в искренности прозвучавшего из ее уст гипотетически возможного предложения. Юри Ратас и многие его единомышленники встали в позу Станиславского, любившего, как известно, восклицать: «Не верю!».

У меня в этой связи вопрос. Неужели при этом нынешний премьер-министр верит, что в случае успеха его коалиционных переговоров с нынешними «собеседниками» он сумеет удержаться на своем посту больше, чем полгода? И то – при самом благоприятном для него развитии событий.

Вообще-то вера – категория, скорее, религиозная. То есть дело глубоко интимное. Заглянуть в душу человеку, убеждающему всех в своей вере или безверии – занятие, во-первых, неприличное, а во-вторых, бесполезное: все равно выяснить степень его искренности невозможно.

А главное: если он сейчас окончательно отвергнет вариант сотрудничества с реформистами, то его значение как политика следует признать величиной даже не нулевой, а отрицательной. Причем в обоих смыслах этого слова.

…Характерным для нескольких последних дней, кроме драматично заковыристых переговоров о создании «тройственного союза», стал еще один фактор, который, безусловно, является по времени чистейшей воды совпадением, но уж каким-то почти навязчиво символическим.

Я говорю про рассылку через э-почту почти миллиону жителей (а это совпадает с количеством избирателей) Эстонии памятки от МВД республики, содержащей вопрос: «Есть ли у вас дома достаточно еды, спичек, батареек, лекарств и других предметов первой необходимости, чтобы пережить недельный кризис?» и рекомендации по формированию такого запаса. На фоне обещания лидеров EKRE «бросить спичку в бочку с порохом» памятка, согласитесь, выглядит вполне зловеще.