Очередной европейский авиаперевозчик остановил полеты сегодня утром

В частности, сегодня утром пресс-служба Wow Air сообщила об отмене всех рейсов между Рейкьявиком, Берлином и Франкфуртом. Пассажиры уже проинформированы о сложившейся ситуации, пишет turizm.ru. Позднее транспортное управление Исландии объявило об окончательном свертывании всех полетов лоукостера и рекомендовало путешественникам, у которых на руках есть авиабилеты компании, искать другие варианты перелетов.

Как стало известно, Wow Air в последние полгода испытывала финансовые трудности. Это заставило ее начать переговоры с инвесторами для выхода из сложившейся ситуации. Однако компании не удалось заручиться поддержкой ни национального перевозчика Исландии Icelandair, с которым планировалось слияние, ни американского частного фонда прямых инвестиций Indigo Partners. И те, и другие переговоры провалились. В декабре 2018 года Wow Air объявила, что сократит свой парк с 20 до 11 самолетов и уволит часть сотрудников. Дальнейшая судьба лоукостера остается неопределенной.