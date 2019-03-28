Эксперимент на дорогах Эстонии: местами водителей поджидает настоящий кошмар

В населенных пунктах есть возможность выбрать дороги в более хорошем состоянии, но до сельской местности зачастую ведет всего лишь одна дорога. Стиснув зубы, приходится мучить автомобиль и пробираться сквозь непролазную грязь на дороге.

Репортер Lõuna-Eesti Postimees свернул с асфальтированной дороги и показал, какие условия царят на второстепенных дорогах. Есть сухие и хорошо утрамбованные, ехать по которым сплошное удовольствие, но уже за следующим поворотом поочередно встречаются грязь и лед.

Стоит отметить, что начало весны и предшествующая погода в некоторой степени была милостивой к нам и даже уберегла водителей от худшего. Быстрого решения у этой проблемы нет, остается только ждать, когда дороги подсохнут.