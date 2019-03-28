Люди с особыми потребностями будут судиться с государством

Общество людей с особыми потребностями получило сто тысяч евро, чтобы помочь инвалидам и их опекунам подать в суд на государство. По словам представителей общества, государство и самоуправления не обеспечивают таких людей необходимыми им услугами и продукцией, пишет Postimees.
«Бесконечная бумажная волокита», - описывает руководитель MTÜ Händikäpp Аве Яаксон общение человека с особыми потребностями с государством или самоуправлением.
Если человек с особыми потребностями, например, хочет получить вспомогательные средства, – будь то собака-поводырь, инвалидное кресло или опорная рама – прежде всего, нужно получить справку от врача. После этого у продавцов нужно запросить два ценовых предложения и только после этого следует подать ходатайство в Департамент социального страхования.
Если оттуда поступит отрицательный ответ, можно составить протест. Следующий шаг – суд. Но по затратному и сложному судебному пути быстро не пройти.
«Если человек с особыми потребностями один-два раза получил отказ, он просто попытается справляться как прежде. Качество его жизни снизится, люди вокруг устанут помогать ему, а жизнь-то продолжается», - говорит Яаксон.
Так в жернова бюрократии попал и Якоб Йыгисуу (31). Ослепший два года назад мужчина с сентября прошлого года пытается получить через Департамент социального страхования вспомогательное средство. Пока безуспешно. При наличии говорящего компьютера, о котором он просит департамент, по словам Йыгисоо, ему не понадобилась бы помощь родственников для того, чтобы совершать простой поиск в интернете.
Не помогают даже за деньги
«Друзья говорят, что сегодня нет времени, попробуют помочь на следующей неделе. А на следующей неделе обещают на следующей - и так далее», - говорит он. Йыгисуу отмечает, что помогать не хотят и за плату.
В одном поданном в Департамент социального страхования протесте Йыгисуу, а точнее, его помощник, написал: «Я должен писать много заявлений, документов и ходатайств. Сам я с этим справиться не могу, поскольку у меня нет нормального вспомогательного средства. Поэтому многие документы не были поданы вовремя. Например, для составления этого протеста я попросил о помощи людей».
Для составления протестов, по его словам, у него осталось всего два друга.
Слушая компьютер, Йыгисуу мог бы жить самостоятельнее. С той же целью он научился пользоваться мобильным телефоном, предназначенным для слепых. Когда он нажимает пальцем в экран, звучит непонятный быстрый текст. «Прошу подать в Больничную кассу необходимые документы вместе с подписью», - переводит он, что говорит телефон.
Весь январь и февраль Йыгисуу искал в интернете информацию об израильских больницах, которые занимаются его редким типом опухоли мозга. «Люди удивляются, почему я трачу так много времени на поиски в интернете. Но все время уходит на то, чтобы залучить кого-то в гости», - говорит он.
Простое дело для зрячего – поиски в Google – осложняет то, что ни один из друзей Йыгисуу не знает английского: «Я по буквам диктовал, что нужно написать. Гораздо быстрее я бы сделал это самостоятельно».
Управа Мустамяэ назначила ему социального работника. Но у него, по словам Йыгисуу, жесткие ограничения по времени: «Он может быть у меня лишь полчаса, а этого мало. Половина времени уходит на объяснение, что нужно найти».
«Я стал бы намного самостоятельнее, мог бы отправлять письма и сообщения, даже загружать фотографии, пользоваться Dropbox, ставить дигитальную подпись... Но без компьютера не обойтись», - отмечает он.
Нет возможности - и точка
В Департаменте социального страхования Йыгисуу могли бы выдать планшет. Но, ослепнув, он выучился на массажиста и, по его словам, на планшете не сможет писать объявления и делать визитные карточки. Сейчас он учится в Балтийской школе медиа и кино на консультанта по описательному переводу.
Общение с департаментом стало для него таким серьезным стрессом, что психиатр диагностировал у него депрессию и панические атаки: «У меня ощущение, что именно попытка заказать вспомогательное средство разрушительно повлияла на мою психику». Общение с чиновниками, рассказывает Йыгисуу, было простым: «У нас нет такой возможности - и точка».
И тут Йыгисуу получил письмо от Händikäpp. «В нем говорилось, что в прошлом году они выиграли процесс против департамента и хотели бы помочь и мне. Так что составляется новый протест. Теперь так, как советует член НКО с юридическим образованием».
По словам руководителя MTÜ Händikäpp Аве Яаксон, общество решило протянуть руку помощи именно Йыгисуу, поскольку он сам очень мотивирован: «Хотим обратить внимание на то, что людям эти средства действительно нужны, и они не хотят ни у кого ничего вымогать. У людей с особыми потребностями много сил уходит уже на то, чтобы держать себя в душевном и физическом равновесии, а тут им приходится еще и заниматься документами в самые разные инстанции. Это неразумно. Хотя бы людей с особыми потребностями можно было бы избавить от бюрократии».
С НКО сотрудничает адвокатское бюро Sirel & Partnerid. «Когда ко мне обратились с вопросом, готовы ли мы помочь в решении такой проблемы людей с особыми потребностями, мы сразу согласились. На сегодняшний день нами по просьбе MTÜ Händikäpp проанализировано три случая, и по поводу одного из них планируем в ближайшее время обратиться в суд», - сказал присяжный адвокат Калле-Каспар Сеппер.
«Кроме того, что мы сможем помочь одному человеку или решить одну конкретную проблему, нас, конечно, интересует и то, будет ли этот случай иметь более широкое влияние», - сказал Сеппер.
Стратегическая подача исков для смягчения имеющихся в обществе болевых точек, по его словам, во многих сферах жизни считается эффективным средством, при котором благодаря судебному производству можно в глобальном смысле изменить общественное поведение. Тут, по словам Сеппера, можно привести примеры по делам о дискриминации, спорам, связанным с правами однополых пар, или, как в данном случае, – более широкой защиты прав людей с особыми потребностями.
«В случае MTÜ Händikäpp более крупной целью является то, чтобы другим людям больше не приходилось обращаться в суд по таким же вопросам или тратить слишком много энергии на внесудебные споры. Если есть судебное решение по какому-то вопросу, все остальные могут исходить из него в будущем», - объяснил Сеппер.
Он выразил надежду, что если суд выявит нарушение прав человека, то в других подобных ситуациях права нарушаться не будут. По имеющимся прецедентам, уточнил Сеппер, можно прогнозировать, что в подобных делах будут выноситься подобные решения.
Департамент пытается уменьшить бюрократию
Главный специалист службы вспомогательных средств Департамента социального страхования Трийн Темеса Веэнсалу объяснила, что сейчас для получения вспомогательного средства человек должен представить предприятиям справку на бумажном носителе и личную карту вспомогательных средств. Она добавила, что департамент разрабатывает дигитальное решение наподобие дигитальных рецептов, чтобы уменьшить бюрократию.
В прошлом году получающих вспомогательные средства было 53 074, а бюджет на это составил 11,8 миллиона евро.
Вспомогательным является средство, посредством которого компенсируются обусловленные инвалидностью препятствия. Таким образом, если какое-то средство вне зависимости от потребности нужно человеку для чего-то (например, компьютер для пользования интернетом или выполнения работы, машина для перемещения из пункта А в пункт Б, или обувь для выхода на улицу), это не является вспомогательным средством. Если же у человека из-за его недостатка есть препятствие к использованию компьютера и это можно каким-то вспомогательным средством или программой нивелировать, это компенсируется системой вспомогательных средств.
В отправленном Якобу Йыгисуу ответе указано, что он не получил компьютер (MacBook Air 13), поскольку товар не входит в перечень вспомогательных средств с поддержкой государства. В ответе написали, что речь идет о товаре, который доступен в обычной торговле и главная его цель не заключается в компенсации обусловленного недостатком функционального расстройства.
ПРИЗЫВ
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