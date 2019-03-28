Люди с особыми потребностями будут судиться с государством

Он выразил надежду, что если суд выявит нарушение прав человека, то в других подобных ситуациях права нарушаться не будут. По имеющимся прецедентам, уточнил Сеппер, можно прогнозировать, что в подобных делах будут выноситься подобные решения.

Департамент пытается уменьшить бюрократию

Главный специалист службы вспомогательных средств Департамента социального страхования Трийн Темеса Веэнсалу объяснила, что сейчас для получения вспомогательного средства человек должен представить предприятиям справку на бумажном носителе и личную карту вспомогательных средств. Она добавила, что департамент разрабатывает дигитальное решение наподобие дигитальных рецептов, чтобы уменьшить бюрократию.

В прошлом году получающих вспомогательные средства было 53 074, а бюджет на это составил 11,8 миллиона евро.

Вспомогательным является средство, посредством которого компенсируются обусловленные инвалидностью препятствия. Таким образом, если какое-то средство вне зависимости от потребности нужно человеку для чего-то (например, компьютер для пользования интернетом или выполнения работы, машина для перемещения из пункта А в пункт Б, или обувь для выхода на улицу), это не является вспомогательным средством. Если же у человека из-за его недостатка есть препятствие к использованию компьютера и это можно каким-то вспомогательным средством или программой нивелировать, это компенсируется системой вспомогательных средств.

В отправленном Якобу Йыгисуу ответе указано, что он не получил компьютер (MacBook Air 13), поскольку товар не входит в перечень вспомогательных средств с поддержкой государства. В ответе написали, что речь идет о товаре, который доступен в обычной торговле и главная его цель не заключается в компенсации обусловленного недостатком функционального расстройства.