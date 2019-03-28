В WhatsApp для Android появилась полезная функция

Помимо ночного режима Dark Mode, о котором мы писали буквально вчера, пользователи теперь могут опробовать возможность распознавания по отпечатку пальцев, без которого приложение попросту не откроется, пишет ixbt.com.

Функция идентификации по отпечаткам пальцев может быть активирована в разделе «Настройки» > «Учетная запись» > «Конфиденциальность» > «Использовать отпечатки пальцев».

WhatsApp также предоставляет пользователям возможность выбора времени автоматической блокировки через 1 минуту, 10 минут или 30 минут. Несколько неудачных попыток запустить WhatsApp при помощи не того отпечатка пальца заблокируют приложение на несколько минут.

Стоит добавить, что эта функция уже доступна на устройствах c iOS, причем кроме аутентификации по отпечатку пальца, пользователи также могут запустить приложение, используя распознавание лиц через Face ID.