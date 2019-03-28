Картина дня: поездка президента в Москву, увольнение руководителя Swedbank и обвинения в адрес Олега Гросса

Президент Эстонии едет в Москву

Президент Керсти Кальюлайд будет находиться 18 апреля с рабочим визитом в Москве, где откроет прошедшее реновацию историческое здание посольства Эстонии. Читать далее...

Уволен руководитель Swedbank

Совет Swedbank в четверг отозвал с должности исполнительного директора банка Биргитте Боннесен. Торговля акциями Swedbank остановлена. Читать далее...

Олег Гросс: да, я плачу сотне сотрудников зарплату наличными, и это законно!

По утверждению Олега Гросса, OG Elektra платит налоги на рабочую силу со всех зарплат, у Налогового департамента к предприятию претензий нет, и сотня из 1800 работников концерна по их желанию полностью или частично получают зарплату наличными. Читать далее...

Прохожий обнаружил в лесу Кохтла-Ярве тело пропавшего осенью прошлого года Валентина

В среду после обеда случайный прохожий сообщил центру тревоги о теле, найденном в лесу в кохтла-ярвеском районе Ахтме. Читать далее...

Марина Кальюранд: момент истины для русскоязычных центристов все ближе

С парламентских выборов прошло больше трех недель, вторую неделю идут переговоры по формированию правящей коалиции. Все вроде бы правильно и логично, но у людей масса вопросов, в обществе чувствуется серьезное недовольство. Читать далее...

Как работают те, кто востребует долги: взгляд изнутри

На минувшей неделе Министерство юстиции сообщило, что как минимум половину бюро судебных исполнителей нужно закрыть, чтобы избежать их мучительной смерти. Еще раньше житель Эстонии пришел в бюро исполнителя и избил его сотрудницу. Традиционно судебных исполнителей и занимающиеся востребованием долгов фирмы клеймят позором и ненавидят. Мы поговорили с главой Eesti Inkasso Августом Кяэра о том, как работают исполнители, кто попадает в судебное исполнение и нужно ли закрывать их бюро. Читать далее...

Десятки человек оказались в западне партии, в которую никогда не вступали

Государство в соответствии с законом публикует имена членов партий в Коммерческом регистре. Просто так удалить свое имя оттуда нельзя, но что делать, если вас внесли в такой список по ошибке? В феврале Pärnu Postimees писал, что именно так несколько человек попали в список Эстонской консервативной народной партии (EKRE). Читать далее...

Присадка к топливу взвинтит цены на бензин

С понедельника в продающихся на заправках бензине и дизельном топливе увеличатся объемы биодобавок, что повлечет за собой повышение цен и новую маркировку. Читать далее...

В Эстонии возможны массовые сокращения

Сразу несколько крупных промышленных предприятий недавно сообщили о переводе своего производства за рубеж, в результате чего около 400 человек в Эстонии останутся без работы. Читать далее...

Ратас о коррупции в Нарве: Воронова подозревали давно

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас сказал о коррупционном скандале в Нарве, что подозрения в отношении члена правления AS Narva Vesi Алексея Воронова были давно. Читать далее...

Эксперт: половину накопленных во второй пенсионной ступени денег просто-напросто проедят, а на вторую накупят недвижимости

Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara, считает: если план партии «Отечество» удастся реализовать и деньги, накопленные во второй пенсионной ступени, будут возвращены людям, то многие из них быстро потратят большую часть на повседневные нужды, а вот некоторые отправятся на рынок недвижимости, чем значительно взвинтят цены. Читать далее...

Из здания нарвской полиции эвакуировали людей