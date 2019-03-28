Неизвестный напал на темнокожего: полиция просит помощи в установлении личности

Тех, у кого есть информация, которая может помочь установить личность нарушившего общественный порядок мужчины в зеленой куртке или находившихся в одной с ним компании трех других человек, просят позвонить по телефону 730 8688 или написать на адрес электронной почты mati.valtna@politsei.ee.

Напомним, что 25 марта в полдень очевидец сообщил в полицию, что в Тарту на улице Юликооли четверо говоривших по-эстонски мужчин среднего возраста неподобающим образом высказывались в адрес темнокожего молодого человека и даже пытались его толкать.

Полиция тут же попыталась проверить информацию при помощи уличных камер, на место был отправлен и патруль. Поскольку все участники инцидента к этому времени уже отправились своей дорогой, стражам порядка не удалось никого найти на месте происшествия.