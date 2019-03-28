Банк LHV планирует начать поддерживать услугу Apple Pay

В среду немецкий мобильный банк N26 сообщил, что в ближайшее время поддержка сервиса Apple Pay появится в пяти европейских странах, включая Эстонию.

В Apple обещали, что сервис Apple Pay, который был запущен в США в 2014 году, к концу 2019 года будет доступен более чем в 40 регионах, сообщил посвященный продукции Apple новостной портал Macrumors.

Apple Pay — система мобильных платежей и электронный кошелек от корпорации Apple. С помощью программ Apple Pay пользователи смартфонов iPhone 6/6+, 6s/6s+, SE, 7/7+, 8/8+, X, XS/XS Max/XR и умных часов Apple Watch могут оплачивать покупки по технологии NFС (ближняя бесконтактная связь) в сочетании с программой Wallet. Для подтверждения платежа используется Touch ID или Face ID. Также возможно использование системы для платежей в интернете.