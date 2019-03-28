Тайные переговоры? Кая Каллас встретилась в кафе с Кадри Симсон
Центристская партия действительно рассматривает возможность еще раз попробовать договориться с Партией реформ? Фотограф Postimees заснял сегодня днем встречу в кафе заместителя председателя Центристской партии Кадри Симсон и председателя Партии реформ Каи Каллас. Немногословная Каллас сказала, что они с Симсон обсуждали дела.
Премьер-министр Юри Ратас еще днем после пресс-конференции правительства сказал, что возможный отказ Каи Каллас от должности премьер-министра — несерьезное предложение. «Мне помнится, что перед выборами она сказала, что Юри Ратас - некомпетентен и не подходит ни на одну должность в ее правительстве. Я не верю, что теперь через несколько недель она так изменила свою точку зрения», - сказал Ратас.
По словам Ратаса, до следующего четверга должно выясниться, намерены ли три ведущие коалиционные переговоры партии продолжать сотрудничество.
Ратас сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что состав нового руководства Рийгикогу определят те политические силы, которые смогут достичь политического соглашения. По словам Ратаса, это будет скорее коалиция большинства, а не меньшинства.