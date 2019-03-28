Передовица: предупреждение для автовладельцев

С научной точностью ответ на этот вопрос не получить, однако он реален: наступивший в последнем веке триумф двигателя внутреннего сгорания потребовал от окружающей среды и природных ресурсов высокую цену. Теперь все озабочены тем, как же меньше потреблять и загрязнять, пишет Postimees. Одним из решений принято считать широкое распространение биотоплива. Как и в остальных вопросах охраны окружающей среды, здесь тоже направление показывает Евросоюз. За последний десяток лет потребление биотоплива на порядок увеличилось. Эстония до сих пор плелась в хвосте и развивала применение биотоплива крайне медленно. Однако уже с апреля, т. е. со следующей недели, и у нас вступает в силу обязательство подмешивать в бензин и дизель минимум 6,4 процента биотоплива. Это влечет за собой определенные последствия.

Во-первых, это повлияет на цену: теплотворная способность биотоплива ниже, а значит, расход больше. Во-вторых, такое топливо просто не подходит для многих более старых автомобилей, что опять же ударит по карману автомобилистов: владельцам машин со старым мотором придется отказаться от использования бензина 95 (Е10) и заправлять бензином 98. Выходит гораздо дороже и это никак нельзя назвать долгосрочным решением: старый мотор вовсе советуют переделать или же, кому позволяет кошелек, заменить автомобиль на новую модель.

Это расходы самого автовладельца. Но можно вспомнить и о косвенных расходах. Один из них связан с тем самым аргументом об окружающей среде. Речь о биотопливе звучит сладко, но реальное влияние изменения не предвидеть. Ведь для производства биотоплива все больше территорий используется под поля, для чего в Южной Америке и Юго-Восточной Азии все больше вырубают лесов. Таким образом, невозможно назвать биотопливо решением экопроблем в долгосрочной перспективе.

С другой стороны, любое новшество несет новые проблемы. Хотя бы поэтому не стоит эти изменения оставлять без внимания. Лучше поразмыслить, как приспособиться к новшествам так, чтоб нам была польза от них и в долгосрочной перспективе, и процесс перехода никого бы не подкосил.

Тут можно показать пальцем на государство. Недавно от Министерства внутренних дел мы все получили руководство поведения в кризисной ситуации, однако Департамент шоссейных дорог для автовладельцев ничего не выпустил. В то же время все данные автовладельцев у госструктур есть, и, в отличие от гипотетической экокатастрофы, переход на горючее с большим содержанием биотоплива происходит уже сейчас.