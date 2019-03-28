Катри Райк: есть два варианта решения проблемы гражданства абхазских эстонцев

Райк сказала на пресс-конференции правительства в четверг, что эстонский паспорт преподавателя языка Ильмы Кренстерм оформляют и передадут ей в ближайшее время. Министр добавила, что паспорт будет выдан на два года.

«В нижнем ящике моего стола в МВД лежит также несколько подготовленных поправок в законодательство, которые, как мы надеемся, правительство в ближайшее время обсудит, - сказала Райк. - Ясно, что нам следует раз и навсегда решить проблему проживающих в Абхазии эстонцев».

По ее словам, существует два варианта решения проблемы.

Она отметила, что Абхазия является не признанной Эстонией оккупированной территорией и что местным жителям в повседневной жизни требуется российское гражданство. По словам Райк, абхазским эстонцам можно было бы в порядке исключения разрешить двойное гражданство - это коснулось бы примерно 20 человек, то есть очень небольшой группы.

«Если эстонское государство ошиблось и предоставило кому-либо гражданство, будет так, как положено в Эстонии. Это значит, что не нужно несколько раз подтверждать гражданство по рождению. Целевая группа - около 200 человек», - описала Райк второй вариант.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу отметил, что закон всегда был одним и тем же и что возникшие в последнее время проблемы с абхазскими эстонцами связаны с интерпретацией закона.

«Нужно решить вопрос о гражданстве этих людей», - сказал Рейнсалу и добавил, что, по оценке Министерства юстиции, это граждане Эстонии. По словам Рейнсалу, круг людей, которых касается эта проблема, на самом деле шире. Он отметил, что у ряда военных беженцев, прибывших в конце прошлого века в Эстонию из Абхазии, тоже нет гражданства.