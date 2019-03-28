Мартин Хельме требует наказать журналистов

Мартин Хельме, который в качестве представителя фракции EKRE входит в совет Эстонского национального телерадиовещания (ERR), отправил членам совета письмо, в котором высказывает желание изгнать из эфира якобы предвзятых журналистов.
Председатель совета ERR Рейн Вейдеманн сказал Postimees, что видел письмо и 9 апреля состоится собрание совета. Вейдеманн отметил, что каждый член совета имеет право выставлять на повестку дня предложения и предложение Хельме уже вошло в повестку дня следующей недели.
В совет Эстонского национального телерадиовещания входят четыре эксперта и один представитель от каждой фракции в Рийгикогу.
Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал новостному порталу ERR, что он не может назвать ни одного журналиста ERR, которого следовало бы отлучить от эфира. «Я думаю, что у политика нет права изгонять из эфира журналиста или говорить, что он не может там работать», - прокомментировал письмо Мартина Хельме Юри Ратас.