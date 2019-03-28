Мартин Хельме требует наказать журналистов

Председатель совета ERR Рейн Вейдеманн сказал Postimees , что видел письмо и 9 апреля состоится собрание совета. Вейдеманн отметил, что каждый член совета имеет право выставлять на повестку дня предложения и предложение Хельме уже вошло в повестку дня следующей недели.

Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал новостному порталу ERR, что он не может назвать ни одного журналиста ERR, которого следовало бы отлучить от эфира. «Я думаю, что у политика нет права изгонять из эфира журналиста или говорить, что он не может там работать», - прокомментировал письмо Мартина Хельме Юри Ратас.