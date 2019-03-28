Эксперты обнаружили случаи обмана в рекламе систем онлайн-бронирования отелей

Интернет стал самым важным помощником путешественников во всем мире, отмечает издание. Например, в Германии в 2018 году потребителями было забронировано 70,1 миллиона отпусков, из них 60,3% — через Интернет. Более четверти бронирований были оформлены с помощью крупных онлайн-сервисов, таких как Booking.com и Hotels.com, пишет turizm.ru. Эксперты Mydealz провели исследование, чтобы выяснить, на самом ли деле эти и другие крупные порталы предлагают самые выгодные цены, о чём они заявляют в своих рекламных кампаниях.

Всего были проанализированы цены на проживание двоих взрослых в 750 отелях в 42 странах мира. Периодом выбрали конец апреля 2019 года В итоге выяснилось, что в среднем цены на размещение на разных площадках отличались на 76%. Так, двухместный номер в отеле Petit Palai в Ницце одни сайты предлагают за 185 евро за ночь, другие — за 148 евро. На самом сайте гостиницы такой номер можно забронировать за 135 евро. В среднем, 42 проанализированных сайта предложили только 6,6% перечисленных отелей по самой низкой стоимости. Учитывая большую разницу в ценах, эксперты Mydealz рекомендуют путешественникам критически воспринимать рекламные обещания и сравнивать цены у разных поставщиков.

Лидеры рынка Booking.com и Expedia, которой принадлежит Hotels.com, отклоняются от лучшей цены в среднем на 27% и 25%. На сайтах самих отелей «лучшая цена» встречается гораздо чаще. Каждые 4 из 10 отелей были забронированы по минимальной цене напрямую. Остальная часть гостиниц на собственных сайтах в среднем на 15% дороже самого лучшего предложения. Это означает, что многие владельцы отелей больше не придерживаются паритета цен, установленного системами бронирования, и дают более низкие цены на своих собственных каналах.