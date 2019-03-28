«Мы приносим извинения господину Порошенко за какой-либо причиненный ущерб и готовы возместить ему убытки, судебные издержки; мы также приняли участие в совместном заявлении на открытом судебном заседании», - продолжил он.

Статья о встрече Порошенко и Трампа была опубликована в мае прошлого года. Сейчас она удалена с ресурсов Би-би-си.