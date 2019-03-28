Галерея: провозглашены результаты выборов и новый состав Рийгикогу

Государственная избирательная комиссия сегодня провозгласила результаты выборов в Рийгикогу, поскольку вчера в Госсуде были решены последние предъявленные в связи с выборами жалобы, сообщает Postimees.
Сегодня избирательная комиссия зарегистрировала членов XVI состава Рийгикогу и список замещающих членов.
Решение вступает в силу на следующий день после его опубликования в вестнике государственных актов Riigi Teataja. В тот же день начинаются полномочия новых депутатов Рийгикогу и истекают полномочия членов предыдущего состава парламента Эстонии.
Первое заседание нового созыва Рийгикогу состоится в течение десяти дней после провозглашения результатов выборов. На первое заседание Рийгикогу пригласит президента Керсти Кальюлайд.
Комиссия также приняла решение о возвращении залогов — суммы залогов выплачиваются партиям, которые по итогам выборов прошли в Рийгикогу. 237 000 евро не подлежащих возврату залогов будут включены в государственные доходы.
XVI состав Рийгикогу:
Партия реформ, 34 мандата
Кая Каллас, Сийм Каллас, Урмас Паэт, Кристен Михал, Урмас Клаас, Юрген Лиги, Урмас Круузе, Тоомас Кивимяги, Хейди Пурга, Марис Лаури, Марко Михкельсон, Ханно Певкур, Калле Лаанет, Антс Лаанеотс, Таави Рыйвас, Урве Тийдус, Кейт Пентус-Розиманнус, Айвар Сыэрд, Аннели Аккериманн, Арто Аас, Лийна Керсна, Мадис Маллинг, Вальдо Рандпере, Кристина Шмигун-Вяхи, Андрес Сутть, Калле Паллинг, Сигне Киви, Юри Яансон, Ээрик-Нийлес Кросс, Йоко Алендер, Вилья Тоомаст, Андрус Сеэме, Йоханнес Керт, Хейки Крайних.
Центристская партия, 26 мандатов
Михаил Кылварт, Юри Ратас, Раймонд Кальюлайд, Яна Тоом, Кадри Симсон, Таави Аас, Лаури Лаатс, Тармо Тамм, Михаил Стальнухин, Ааду Муст, Яак Ааб, Сирет Котка-Репински, Марика Туус-Лауль, Майлис Репс, Вадим Белобровцев, Марек Юргенсон, Энн Ээсмаа, Яанус Карилайд, Аннели Отт, Керсти Сарапуу, Михаил Корб, Мария Юферева-Скуратовски, Владимир Свет, Мартин Репинский, Владимир Архипов, Калев Калло.
Эстонская консервативная народная партия, 19 мандатов
Март Хельме, Хенн Пыллуаас, Мартин Хельме, Яак Мадисон, Лео Куннас, Сийм Похлак, Пеэтер Эрнитс, Уно Каскпейт, Анти Пооламетс, Хелле-Мооника Хельме, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Рене Кокк, Мерри Аарт, Керт Кинго, Рихо Брейвель, Алар Ланеман, Руубен Каалеп, Пауль Пуустусмаа
"Отечество", 12 мандатов
Юри Луйк, Хелир-Валдор Сеэдер, Урмас Рейнсалу, Райво Тамм, Айвар Кокк, Тынис Лукас, Андрес Метсоя, Юллар Сааремяэ, Тармо Круузимяэ, Прийт Сибуль, Виктория Ладынская-Кубитс, Свен Сестер.
Социал-демократическая партия, 10 мандатов
Марина Кальюранд, Евгений Осиновский, Хельмен Кютт, Катри Райк, Свен Сестер, Рийна Сиккут, Хельо Пикхоф, Хельве Сяргава, Ивари Падар, Кальви Кыва.