Дело Алексея Воронова: что известно на сегодня и чего ожидать завтра?

26 марта сотрудники Центральной криминальной полиции задержали лидера правящей фракции Нарвского горсобрания и руководителя муниципального предприятия Narva Vesi Алексея Воронова. На следующий день суд арестовал его на срок до двух месяцев. Воронова обвиняют в получении нескольких взяток общей суммой около 60 тысяч евро. Прокуратура пока очень дозировано выдает информацию, но есть основания ожидать новых поворотов в деле. Rus.Postimees собрал воедино всё, что известно о деле Воронова на данный момент.
Обеспечивал муниципальные заказы своим людям
По сообщению пресс-службы Вируской окружной прокуратуры, восьми лицам были предъявлены подозрения в различных правонарушениях - в нарушении требований проведения тендеров, даче взятки, посредничестве в даче взятки и использовании поддельных документов.
Во вторник по разрешению суда проводился ряд следственных действий. По данным Rus.Postimees, обыски проходили в доме Алексея Воронова в Нарва-Йыэсуу, в юридической конторе, сотрудник которой составлял для Narva Vesi документы для проведения тендеров, а позже и в офисе Narva Vesi.
Прокуратура считает, что Воронов, будучи руководителем муниципального водоканализационного предприятия Narva Vesi, обеспечивал победу в тендерах своим знакомым. Как член горсобрания, подозревает прокуратура, Воронов способствовал получению разрешения на строительство от Нарвской горуправы и утверждению проектов. Взамен он получил несколько взяток общей суммой около 60 тысяч евро.
Следствие по уголовному делу ведет бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции.
Кто есть кто в этом деле?
Кроме Алексея Воронова был временно задержан начальник Отдела водопроводных и канализационных сетей Виталий Каневский, а также владелец строительной фирмы Pipes Building OÜ Сергей Березовский.
Прокуратура просила у Вируского уездного суда санкцию на арест задержанных Воронова и Березовского. 27 марта суд арестовал Алексея Воронова на срок до двух месяцев. 28 марта суд отказал прокуратуре в аресте Сергея Березовского.
Фирма Березовского Pipes Building многократно выполняла заказы Narva Vesi на обслуживание, ремонт и замену трубопроводов в Нарве. Поскольку Narva Vesi - муниципальное предприятие, заказы распределялись на конкурсной основе - с помощью тендеров.
Виталия Каневского называют главным техническим специалистом во всем, что касается водопроводных и канализационных сетей в Нарве. Знакомый с ним собеседник Rus.Postimees отметил, что обычно видел Каневского в рабочей одежде. Именно в качестве технического специалиста он участвовал в подготовке тендеров, которые в итоге могли быть проведены с нарушениями.
27 марта был задержан депутат Владимир Мижуй. Как сообщила Вируская окружная прокуратура, есть основание подозревать его во взяточничестве, в том, что он в качестве должностного лица признавал в рамках тендера выполненную работу качественной и подтверждал принятие работ. Но уже 28 марта Владимир Мижуй был отпущен на свободу.
Владимир Мижуй является одновременно председателем совета муниципального предприятия Narva Vesi и депутатом горсобрания, председателем депутатской комиссии по градостроительству. Его влияние в городском собрании велико. Примечательно, что в советское время он также руководил водоканалом, после этого стал председателем горисполкома, а после 91-го года - мэром города.
Возможные новые ниточки
По данным Rus.Postimees, кроме Сергея Березовского в деле фигурирует еще один взяткодатель, представляющий другую фирму. Упоминаний этой фирмы нет среди информации о тендерах, проводившихся Narva Vesi, но она выигрывала тендеры, проводимые городскими властями Нарвы. Ранее в интервью “Северному побережью” окружной прокурор Кальмер Каськ очень обтекаемо говорил, что, возможно, в расследовании появятся лицо или лица, связанные с городскими властями.
После этого был задержан, но потом отпущен депутат Владимир Мижуй. На данный момент трудно сказать, будет ли он единственным фигурантом дела со стороны городских властей, но, в любом случае, в деле стоит ожидать новых поворотов.
Политическая подоплека или совпадение?
В правящей фракции горсобрания есть мнение, что арест Алексея Воронова имеет политическую подоплеку. Он очень подозрительно совпал по времени с резким обострением политической ситуации в Нарве. Фракция Воронова отправила в отставку мэра города Тармо Таммисте по явно надуманным обвинениям. Распространено мнение, что истинная причина отставки - в том, что экс-мэр Тармо Таммисте остался в Центристской партии, не выйдя из нее вслед за Алексеем Вороновым и его соратниками.
Пока отношения мэра и правящей фракции горсобрания портились всё больше и больше, о необходимости отобрать у Алексея Воронова власть в Нарве говорили депутат Европарламента Яна Тоом и министр внутренних дел Катри Райк, причем не только по отдельности, но даже в совместном интервью для ERR.
Поэтому версию, что преследование Воронова является политически мотивированным, сейчас можно слышать в Нарве не только от его сторонников, но даже от противников.
В то же время, по данным Rus.Postimees, по каждому эпизоду, по которому прокуратура обвиняет Алексея Воронова в получении взятки, Центральной криминальной полиции было известно не только, кто передавал ему деньги, но также точное место, время передачи денег и сумма каждой взятки.
По словам окружного прокурора Кальмера Каська в интервью “Северному побережью”, эпизоды получения взяток затрагивают период около девяти месяцев. Прокуратура не сообщает, когда именно проходили тендеры, выигранные с помощью взяток, но последние тендеры, которые могли бы быть таковыми, прошли в октябре-ноябре прошлого года. Из всего этого напрашивается вывод, что полиция начала заниматься делом Воронова не после недавнего политического обострения в Нарве, а много месяцев назад.
Фракция без всемогущего председателя
Так или иначе, исчезновение Алексея Воронова из нарвской политики, даже временное, действительно может серьезно повлиять на распределение власти в городе. А власть эта по-прежнему сосредоточена внутри правящей фракции горсобрания, в которую входит большинство депутатов.
Городское собрание продолжает работать без Алексея Воронова. Его заместитель по фракции Алексей Мяги отмечает, что 28 марта состоялось заседание комиссии по городскому хозяйству, председателем которой также был Воронов, и заседание комиссии вполне успешно прошло без председателя.
“За последние месяцы со стороны СМИ был сформирован образ всесильного, контролирующего всё господина Воронова, - говорит Мяги. - В ближайшие месяцы этот образ развеется. И те же СМИ поймут, что они создали в глазах общественности совершенно неправильный образ. Да, господин Воронов достаточно влиятельный человек, но не настолько влиятельный, чтобы мы не смогли дальше работать. И фракция Kodulinn Narva докажет, что мы даже без господина Воронова сможем работать не хуже, чем в его присутствии”.