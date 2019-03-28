Дело Алексея Воронова: что известно на сегодня и чего ожидать завтра?

После этого был задержан, но потом отпущен депутат Владимир Мижуй. На данный момент трудно сказать, будет ли он единственным фигурантом дела со стороны городских властей, но, в любом случае, в деле стоит ожидать новых поворотов.

Политическая подоплека или совпадение?

В правящей фракции горсобрания есть мнение, что арест Алексея Воронова имеет политическую подоплеку. Он очень подозрительно совпал по времени с резким обострением политической ситуации в Нарве. Фракция Воронова отправила в отставку мэра города Тармо Таммисте по явно надуманным обвинениям. Распространено мнение, что истинная причина отставки - в том, что экс-мэр Тармо Таммисте остался в Центристской партии, не выйдя из нее вслед за Алексеем Вороновым и его соратниками.

Пока отношения мэра и правящей фракции горсобрания портились всё больше и больше, о необходимости отобрать у Алексея Воронова власть в Нарве говорили депутат Европарламента Яна Тоом и министр внутренних дел Катри Райк, причем не только по отдельности, но даже в совместном интервью для ERR.

Поэтому версию, что преследование Воронова является политически мотивированным, сейчас можно слышать в Нарве не только от его сторонников, но даже от противников.

В то же время, по данным Rus.Postimees, по каждому эпизоду, по которому прокуратура обвиняет Алексея Воронова в получении взятки, Центральной криминальной полиции было известно не только, кто передавал ему деньги, но также точное место, время передачи денег и сумма каждой взятки.

По словам окружного прокурора Кальмера Каська в интервью “Северному побережью”, эпизоды получения взяток затрагивают период около девяти месяцев. Прокуратура не сообщает, когда именно проходили тендеры, выигранные с помощью взяток, но последние тендеры, которые могли бы быть таковыми, прошли в октябре-ноябре прошлого года. Из всего этого напрашивается вывод, что полиция начала заниматься делом Воронова не после недавнего политического обострения в Нарве, а много месяцев назад.

Фракция без всемогущего председателя

Так или иначе, исчезновение Алексея Воронова из нарвской политики, даже временное, действительно может серьезно повлиять на распределение власти в городе. А власть эта по-прежнему сосредоточена внутри правящей фракции горсобрания, в которую входит большинство депутатов.

Городское собрание продолжает работать без Алексея Воронова. Его заместитель по фракции Алексей Мяги отмечает, что 28 марта состоялось заседание комиссии по городскому хозяйству, председателем которой также был Воронов, и заседание комиссии вполне успешно прошло без председателя.