Премьер Бельгии: чрезвычайный саммит ЕС может пройти в начале апреля

Он заявил о возможности чрезвычайного саммита ЕС 10 или 11 апреля в связи с реальным риском того, что 12 апреля Великобритания может выйти из Евросоюза без соглашения.

К такому заключению глава правительства Бельгии пришел после состоявшегося накануне голосования в британском парламенте против восьми возможных альтернатив Брекзиту.

"В каждом из наших обсуждений на всех уровнях с нашими британскими коллегами мы подчеркиваем просьбу о гарантиях взаимности по защите прав бельгийцев в Великобритании, что касается социального обеспечения, трудового права", - приводит слова премьер-министра сайт газеты "Суар".

Премьер считает, что эти темы будут подняты на внеочередном европейском саммите в случае отсутствия голосования британского парламента за соглашениe о Брекзите, так как будет необходимо услышать, что британские власти скажут на этот счет.