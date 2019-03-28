Нападение на Индрека Таранда: два человека предстанут перед судом

Прокуратура сегодня отправила в суд дело, в котором обвиняет двух мужчин — 58-летнего Меэлиса и 56-летнего Марта в насильственных действиях в отношении Индрека Таранда 26 ноября прошлого года перед зданием Рийгикогу.

Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Алар Лехесметс сказал, что использование насилия для отстаивания своей точки зрения неприемлемо.

«У каждого человека есть право выражать свое мнение, и площадь на Тоомпеа - самое правильное место, где можно высказать свое мнение. Это право должно оставаться у каждого человека, поэтому никто не должен бояться, что на него могут напасть за высказывание своих мыслей», - объяснил Лехесметс.