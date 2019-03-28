Страны ЕС будут сообща подходить к вопросам безопасности сетей 5G

Рекомендации представляют собой сочетание законодательных и политических инструментов, предназначенных для защиты экономики, общества и демократических систем, пишет ixbt.com.

В сообщении Еврокомиссии отмечено, что «5G является для Европы ключевым активом», необходимым, чтобы конкурировать на мировом рынке.

На национальном уровне каждое государство ЕС должно завершить национальную оценку риска сетевых инфраструктур 5G к концу июня 2019 года. На этой основе государствам следует обновить существующие требования безопасности для сетевых провайдеров и включить условия для обеспечения безопасности сетей общего пользования, особенно при предоставлении прав на использование радиочастот в диапазонах 5G. Эти меры должны включать усиление обязательств перед поставщиками и операторами по обеспечению безопасности сетей. Национальные оценки и меры риска должны учитывать различные факторы риска, такие как технические риски и риски, связанные с поведением поставщиков или операторов, в том числе из третьих стран. Национальные оценки риска будут центральным элементом в создании скоординированной оценки риска ЕС.

Государства-члены ЕС имеют право исключать компании с их рынков по соображениям национальной безопасности, если они не соответствуют стандартам и законодательной базе страны.