Страны ЕС будут сообща подходить к вопросам безопасности сетей 5G

Опираясь на ранее обозначенную позицию глав государств и правительств стран, входящих в Европейский союз, Европейская комиссия на этой неделе рекомендовала ряд конкретных действий для оценки рисков кибербезопасности сетей 5G и усиления превентивных мер.
Рекомендации представляют собой сочетание законодательных и политических инструментов, предназначенных для защиты экономики, общества и демократических систем, пишет ixbt.com.
В сообщении Еврокомиссии отмечено, что «5G является для Европы ключевым активом», необходимым, чтобы конкурировать на мировом рынке.
На национальном уровне каждое государство ЕС должно завершить национальную оценку риска сетевых инфраструктур 5G к концу июня 2019 года. На этой основе государствам следует обновить существующие требования безопасности для сетевых провайдеров и включить условия для обеспечения безопасности сетей общего пользования, особенно при предоставлении прав на использование радиочастот в диапазонах 5G. Эти меры должны включать усиление обязательств перед поставщиками и операторами по обеспечению безопасности сетей. Национальные оценки и меры риска должны учитывать различные факторы риска, такие как технические риски и риски, связанные с поведением поставщиков или операторов, в том числе из третьих стран. Национальные оценки риска будут центральным элементом в создании скоординированной оценки риска ЕС.
Государства-члены ЕС имеют право исключать компании с их рынков по соображениям национальной безопасности, если они не соответствуют стандартам и законодательной базе страны.
На уровне ЕС государствам-членам следует обмениваться информацией друг с другом и при поддержке Комиссии и Европейского агентства по кибербезопасности (ENISA) завершить скоординированную оценку рисков к 1 октября 2019 года. На этой основе государства-члены согласятся на комплекс смягчающих риски мер, которые могут быть использованы на национальном уровне. Они могут включать в себя требования сертификации, тесты, средства контроля, а также идентификацию продуктов или поставщиков, которые считаются потенциально небезопасными.