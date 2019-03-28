Правозащитники озабочены работой журналистов перед выборами на Украине

"Сотрудникам СМИ все чаще насильно препятствуют в исполнении их обязанностей", - отмечается в заявлении международной неправительственной организации "Репортеры без границ" (ROG), распространенном в четверг, 28 марта, в Берлине.

"Мы осознаем, что Украина находится в очень сложной ситуации из-за войны на востоке страны и что Россия подогревает этот конфликт посредством целенаправленной дезинформации в СМИ", - признал глава германского филиала "Репортеров без границ" Кристиан Мир. Вместе с тем, по его словам, власти в Киеве не должны "впадать в искушение" и, реагируя на действия Москвы, отказываться от демократического принципа свободы прессы и выражения мнений, пишет DW.com.

СМИ - в руках олигархов

"Репортеры без границ" подвергли критике украинские СМИ, находящиеся в руках влиятельных политиков и олигархов. Особенное давление, по оценкам ROG, оказывается на репортеров, готовящих расследовательские материалы. Кроме того, генпрокуратура Украины пытается ослабить принятую в медиасфере систему защиты источников информации, отмечают в организации.