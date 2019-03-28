Страны НАТО единодушны: Столтенберг останется на посту генсека еще два года

"Сегодня союзники по НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года. Союзники выразили свою поддержку работе генерального секретаря по адаптации и модернизации НАТО и обеспечению ее соответствия будущему", - сказано в коммюнике, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.