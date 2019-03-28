Террорист, убивший 50 человек в Новой Зеландии, прилетал в Таллинн

28-летний австралиец Брентон Таррант, который две недели назад в результате стрельбы в Крайстчерче убил 50 человек, с 27 ноября по 4 декабря находился в Австрии.

В Австрию Таррант прибыл на поезде из Будапешта. По данным министра внутренних дел Австрии, Таррант до этого две недели провел в Венгрии, Румынии и Болгарии.

По словам Кикла, 4 декабря из венского аэропорта Таррант направился в Таллинн.

Таррант неоднократно путешествовал в Европу и Австрию, поскольку, по словам Клика, ранее не вызывал подозрений.

«Мы очень серьезно относимся ко всем его передвижениям, - сказал министр. - Мы сейчас тщательно изучаем все обстоятельства поездок, чтобы установить возможные связи».