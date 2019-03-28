В Таллинне женщина на Subaru сбила пешехода: полиция ищет очевидцев

Автомобиль Subaru XV, за рулем которого была 47-летняя женщина, наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на 20-летнюю женщину. На место ДТП прибыли полицейские и скорая помощь, пешехода доставили в больницу.

Для выяснения всех обстоятельств ДТП полиция просит свидетелей связаться с ними по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8.00 до 19.00) или написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.