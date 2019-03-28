Андрус Ансип в ярости: произошедшее в Эстонии — редкостная глупость, тотальный провал

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Andrus Ansip eelmise valitsuse eelarvepoliitkast

«Мне неловко наблюдать, как сотрудники Министерства финансов пытаются сейчас объяснить, почему центральное правительство закончило минувший год с дефицитом в 236,5 миллионов евро — была ошибка в прогнозировании и были сделаны инвестиции, но ни слова об акцизе на пиво», - сказал сегодня находящийся в Таллинне Андрус Ансип.

«Задумаемся на минутку. В бюджет вписали сумму поступления от акцизов на алкоголь, на табачные изделия, на топливо на 233 миллионов евро большую, чем поступило на самом деле. Для меня 233 и 236,5 почти одинаковые цифры», - сказал Ансип.

По словам Ансипа, ему неловко читать большой анализ, который был заказан за 100 000 евро и который в итоге ничего не говорит о приграничной торговле.

«Что это за анализ, который, говоря о приграничной торговле, рассматривает только южную границу и абсолютно обходит стороной происходящее на восточной границе и ищет аналогии в другой Европе! Послушайте, но в Европе, как правило, принимают разумные финансовые решения! В Эстонии произошла редкостная глупость! Поднять акциз на пиво на 70 процентов за раз! Так чего же вы ждали от этого!» - сказал Ансип и ударил рукой по столу.

«Смотрю, что эксперимент продолжается — новые коалиционные переговоры, новые эксперименты со второй пенсионной ступенью. Те люди, которые умеют обращаться с деньгами, которые инвестируют, - они справятся со своей жизнью. Те, кто никогда ничего не сэкономил, потратят также и эти деньги — в результате будет бедность», - прокомментировал он решение сделать вторую пенсионную ступень добровольной.

«Что бы сделал я? Я бы не стал доверять свои деньги правительству, которое может унести их в Латвию. Я бы забрал их и это было бы моим советом всем людям Эстонии, - сказал Ансип. - Имя этому бедность, к которой нас и наше будущее поколение сейчас толкают! При этом налоговая нагрузка увеличивается на четыре процента, поэтому деньги не экономятся, а тратятся».

По оценкам Ансипа, нынешнее правительство в основном потратило резервы, которые страна собрала во время предыдущего бума в 2006-2007 годах. «Эти деньги потрачены. Две трети резервов центрального правительства закончились. Они не боятся брать в долг! Храбрые такие!»

По словам Ансипа, до выборов премьер-министр Юри Ратас все время говорит, что бюджет находится в структурном балансе и номинальном профиците.