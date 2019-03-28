За запуск дрона в центре Таллинна мужчина получил штраф

Об этом BNS сообщила Пыхьская префектура, отметив, что 24 февраля около 20 часов сотрудники полиции получили информацию о дроне, летающем в районе улицы Команданди на Тоомпеа — в той части города, где запускать дроны запрещено.

Полицейские приказали запустившему дрон мужчине приземлить аппарат. По словам 26-летнего мужчины, он не знал, что на Тоомпеа существует запретная зона для полетов дронов, кроме того, у него не было разрешения на запуск летательных аппаратов.