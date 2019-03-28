Чт, 28.03.2019
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В Польше шестилетний мальчик спас выпрыгнувшего из окна ребенка

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Открытое окно. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Kümmel / Sakala

В понедельник, 25 марта, на юге Польше в городе Чеховице-Дзедзице шестилетний мальчик спас выпрыгнувшего из окна ребенка, передает Independent.

Шестилетний мальчик по имени Мачик рассказал польскому телеканалу TVN24, что играл с другом во дворе, когда заметил на подоконнике ребенка - трехлетнего Кордиана, который собирался прыгнуть. 

«Он прыгнул и я поймал его», - говорит Мачик. От окна до земли было около трех метров. Никто из детей не поранился.

Когда полицейские взломали дверь и оказались в квартире, которую пытался покинуть трехлетний ребенок, то обнаружили там спящих пьяных родственников - мать ребенка и дедушку. Мать была арестована, о ребенке пока заботится его тетя.

Пресс-секретарь местной полиции Эльвира Юрас сказала, что Мачика представят к награде за спасение ребенка.

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