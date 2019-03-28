В Польше шестилетний мальчик спас выпрыгнувшего из окна ребенка

Шестилетний мальчик по имени Мачик рассказал польскому телеканалу TVN24, что играл с другом во дворе, когда заметил на подоконнике ребенка - трехлетнего Кордиана, который собирался прыгнуть.

«Он прыгнул и я поймал его», - говорит Мачик. От окна до земли было около трех метров. Никто из детей не поранился.

Когда полицейские взломали дверь и оказались в квартире, которую пытался покинуть трехлетний ребенок, то обнаружили там спящих пьяных родственников - мать ребенка и дедушку. Мать была арестована, о ребенке пока заботится его тетя.