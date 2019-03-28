Кальюранд: только из-за отремонтированного здания президент Эстонии в Москву не поедет

Москва - передовая линия нашей дипломатии, сказала советник президента по внешней политике. В чем выражается сегодня эта передовая линия дипломатии?

Этот вопрос стоило бы задать советнику президента по внешней политике. Для нас важно посольство в Москве, но если я смотрю на происходящее сегодня в мире, сейчас для Эстонии более важные события происходят в Брюсселе, Лондоне, Вашингтоне и других столицах. Этим я не хочу сказать, что посольство в Москве не важно, оно важно. Но в сравнении с другими сегодня для Эстонии есть более важные посольства.

Есть ли у главы государства причина для поездки в Москву, учитывая, что там, вероятно, с ней не встретится ни один высокопоставленный государственный служащий, ни президент Владимир Путин, ни глава правительства Дмитрий Медведев, ни министр иностранных дел Сергей Лавров?

Я не знаю тех соображений, почему родилось решение поехать президенту в Москву. Мне не хочется верить, что президент едет только открыть прошедшее реновацию здание.

Открытие отремонтированного здания - на мой взгляд, недостаточно важная причина для того, чтобы президент ехала в Москву. Возможно, было бы разумно, если бы открывалось отреновированное посольство в Хельсинки или Риге. Москва другое дело. Поскольку я не хочу верить, что это единственная причина, возможно, у президента есть какие-то другие соображения, о которых мы сейчас не знаем и о которых сейчас не говорят.

Встреча президентов Эстонии и России в связи с нынешними отношениями, видимо, исключена?

Нельзя сказать, что эти встречи вовсе не произойдут. Но ехать без приглашения и так, что не знаешь, кто примет и примут ли вообще, приводит к возникновению большого количества вопросительных знаков. Я очень хотела бы надеяться, что в этом визите есть что-то, о чем я не знаю и о чем расскажут потом.