Председатель EKRE о выборах в Европарламент: мы не против получить три места

В среду со списком кандидатов на выборах в Европарламент определилась Эстонская консервативная народная партия (EKRE).
Как сообщила "Актуальная камера", в списке EKRE: Март и Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Анти Пооламетс, Пеэтер Эрнитс, Тойво Таса, Майдо Пайо, Урмас Рейтельманн и Яак Мадиссон, передает rus.err.ee.
"Рейтинги показывают, что сейчас мы можем получить два места, два мандата. Будет ли это так, никто не знает, это зависит от избирателей, конечно. А мы не против получить даже три места", – сказал председатель EKRE Март Хельме.