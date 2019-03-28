Чт, 28.03.2019
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Председатель EKRE о выборах в Европарламент: мы не против получить три места

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Март Хельме.

ФОТО: Eero Vabamägi

В среду со списком кандидатов на выборах в Европарламент определилась Эстонская консервативная народная партия (EKRE).

Как сообщила "Актуальная камера", в списке EKRE: Март и Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Анти Пооламетс, Пеэтер Эрнитс, Тойво Таса, Майдо Пайо, Урмас Рейтельманн и Яак Мадиссон, передает rus.err.ee.

"Рейтинги показывают, что сейчас мы можем получить два места, два мандата. Будет ли это так, никто не знает, это зависит от избирателей, конечно. А мы не против получить даже три места", – сказал председатель EKRE Март Хельме.

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